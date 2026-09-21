Christian Nodal bloqueó a ‘La Bebeshita’: la polémica revelación que se hizo en la “La Granja VIP”

Las conversaciones dentro de “La Granja VIP” han llevado a los participantes a compartir anécdotas de su vida personal y experiencias relacionadas con otras figuras del entretenimiento. En una de las charlas recientes, ‘La Bebeshita’ sorprendió al hablar sobre su relación con Christian Nodal y revelar que el cantante la bloqueó de sus redes sociales.

La influencer explicó que anteriormente había tenido cierta interacción virtual con el intérprete, principalmente mediante ‘likes’ en publicaciones. Sin embargo, con el tiempo dejó de tener acceso a su perfil.

De acuerdo con su relato, la situación habría estado relacionada con los celos de una expareja de Nodal, aunque evitó revelar de quién se trataba y aclaró que no era Ángela Aguilar.

Foto: Instagram bebeshitadany

¿Qué contó ‘La Bebeshita’ sobre su encuentro con Christian Nodal?

Durante una conversación con Kunno y Pablo Montero, la también modelo recordó que llegó a coincidir con Nodal cuando ambos estaban vinculados laboralmente con un programa de televisión.

Según explicó, en aquella época el cantante se desempeñaba como coach en el proyecto, mientras ella trabajaba ahí. Fue entonces cuando comenzaron a tener algunas interacciones en redes sociales.

Christian me tiene bloqueada. Yo no hice nada, le daba like, una ex antes sí era así (celosa). Sí, me bloqueó. Nos dábamos likes y así porque yo trabajaba y él estaba de coach en un programa, trabajaba ahí, pasaba por los pasillos y entonces en esa época estaba por ahí paseando”, relató.

Foto: Instagram Christian Nodal.

¿La entonces pareja de Nodal habría provocado el bloqueo?

La versión compartida por ‘La Bebeshita’ apunta a que los celos de una expareja del cantante pudieron haber influido en la decisión de bloquearla.

Aunque hizo referencia a una relación anterior del intérprete, la integrante de “La Granja VIP” fue cuidadosa al señalar que no hablaba de Ángela Aguilar.

Su comentario llamó la atención debido a que, según explicó, ella no habría tenido un acercamiento romántico con Nodal, sino únicamente una interacción ocasional en redes sociales.

La historia no habría terminado únicamente con el bloqueo de ‘La Bebeshita’. La influencer aseguró que algunas de sus amigas también fueron bloqueadas por el cantante.

Foto: Redes sociales

De acuerdo con lo que contó durante la conversación, ninguna de ellas habría mantenido una relación cercana con el cantante, por lo que consideró extraño que la situación se extendiera a su círculo.

Daniela calificó lo ocurrido como algo “raro” y volvió a relacionarlo con los posibles celos de la entonces pareja de Nodal.

Kunno, quien mantiene una amistad con Christian Nodal, también participó en la conversación y respaldó la posibilidad planteada por su compañera.

La anécdota surgió en medio de una charla entre los integrantes de “La Granja VIP” y rápidamente convirtió al cantante en uno de los protagonistas de la conversación, pese a que actualmente mantiene un perfil más discreto en redes sociales.