¿Cómo lo logró? La rutina de ejercicios detrás del impactante cambio físico de Thalía a los 55 años

Thalía está a punto de celebrar sus 55 años y, lejos de pasar desapercibida, la cantante mexicana volvió a convertirse en tema de conversación gracias a su impresionante transformación física.

Imágenes de Thalía en redes sociales destacan su rutina de gimnasio

La intérprete de 'Amor a la mexicana' compartió nuevas fotografías en las que presume una figura atlética, brazos definidos y una musculatura que deja ver su renovado entusiasmo por el ejercicio.

La cantante mexicana sorprendió con brazos, hombros y espalda notablemente definidos. IG

Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”, escribió la artista en Instagram junto a las imágenes.

En ellas aparece con un bikini color cobre, gafas de sol y llamativas piezas de joyería. Más que el look, fueron sus brazos, hombros y espalda tonificados los que captaron la atención de sus seguidores.

Thalía también incluyó un breve video en el que se aprecia con mayor detalle el resultado de sus entrenamientos. La publicación provocó una lluvia de comentarios positivos y felicitaciones por su constancia, entre ellos el del entrenador Jorge Valverde, quien la acompaña en esta nueva etapa fitness.

Así es, nada te detiene”, escribió Valverde, quien posteriormente compartió las imágenes en sus historias de Instagram acompañadas del mensaje “Let’s gooo”.

El entrenamiento de fuerza parece ser uno de los secretos detrás de su transformación física. IG

¿Cuál es la rutina de ejercicios que sigue Thalía a los 55 años?

Aunque la cantante no presentó una rutina específica para conseguir su actual condición física, sí ha mostrado en diferentes momentos algunos de los ejercicios que forman parte de su entrenamiento. Y algo queda claro: el trabajo de fuerza tiene un papel importante.

Los ejercicios de espalda y hombros destacan entre las rutinas que ha mostrado la cantante. IG

En uno de los ejercicios que Thalía ha compartido recientemente aparece realizando un jalón al pecho con barra en polea, un movimiento enfocado principalmente en la espalda. Con un agarre amplio, lleva la barra hacia la parte superior del pecho mientras mantiene el torso estable y controla tanto la bajada como el regreso del peso.

Este ejercicio involucra músculos como el dorsal ancho, los trapecios, los romboides y los bíceps, por lo que puede contribuir al desarrollo de una espalda más fuerte y definida cuando forma parte de un programa de entrenamiento adecuado.

Otro movimiento que se ha podido observar en sus rutinas es el press de hombros con mancuernas. Sentada y con la espalda erguida, Thalía lleva las pesas desde la altura de los hombros hacia arriba, trabajando principalmente los deltoides y los tríceps.

A días de cumplir 55 años, Thalía demuestra que la fuerza también es protagonista del bienestar. IG

Thalía también ha compartido el ejercicio de remo con polea. Sentada firmemente con el torso erguido y una sutil inclinación hacia atrás, sujeta el agarre y tracciona la polea llevando los codos hacia atrás hasta aproximar la carga a la parte alta del pecho.

Esta técnica enfoca el trabajo de forma efectiva en el dorsal ancho, promoviendo además la activación de la zona alta de la espalda (romboides y trapecios) y los bíceps, lo que favorece la alineación postural y la definición muscular del torso.

La combinación de estos movimientos ayuda a entender por qué sus publicaciones recientes muestran una definición particularmente marcada en la parte superior del cuerpo.

Aunque su rutina no se limita solo al tren superior. Durante 2026 también ha mostrado ejercicios enfocados en piernas y glúteos, entre ellos sentadillas sumo con mancuernas, extensiones unilaterales de pierna y sentadillas frontales.

Su rutina deja ver una estrategia basada en el entrenamiento de fuerza y en trabajar diferentes grupos musculares, más que en buscar únicamente una silueta delgada.

Thalía celebrará sus 55 años con nueva energía

La cantante cumplirá 55 años el próximo 26 de agosto y atraviesa un momento particularmente activo tanto en lo personal como en lo profesional. Además de celebrar su nueva vuelta al sol, Thalía continúa con una intensa actividad profesional.

La artista ha convertido el ejercicio en uno de sus hábitos para mantenerse activa y fuerte. Reuters

En 2026 lanzó el álbum Todo suena mejor con cumbia y recibió el Icon Award en los Billboard Women in Music, reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas.

Su reciente publicación, sin embargo, demuestra que el gimnasio ocupa nuevamente un espacio importante en su rutina. Más que presentar una fórmula para alcanzar determinada apariencia, Thalía parece disfrutar el proceso y los beneficios que encuentra en mantenerse fuerte y activa.