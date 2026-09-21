¿Cuánto vale el tiempo frente al Alzheimer?

En una gráfica clínica, ocho meses pueden parecer poca cosa. En una casa significan otra medida del tiempo. Pueden ser meses adicionales de autonomía, de rutinas conservadas, de una vida que todavía necesita menos ayuda de los demás.

Ésa es una de las preguntas que atraviesa el nuevo World Alzheimer Report 2026, elaborado por Alzheimer’s Disease International (ADI), la federación mundial de asociaciones de Alzheimer y demencia: ahora que algunos tratamientos han conseguido ralentizar el deterioro, ¿qué significa realmente que un medicamento contra el Alzheimer funcione?

Durante más de tres décadas, la respuesta parecía mucho más sencilla: encontrar una cura. Una sucesión de fracasos clínicos convirtió esa aspiración en una de las búsquedas más frustrantes de la medicina. Los primeros tratamientos modificadores de la enfermedad han cambiado el escenario, aunque de manera mucho menos espectacular de lo que la palabra “avance” suele sugerir. No recuperan recuerdos perdidos ni detienen el Alzheimer. En determinados pacientes consiguen ralentizar su progresión.

Algunos cambios biológicos asociados con el Alzheimer pueden detectarse antes de los problemas de memoria, incluso mediante pruebas de sangre; encontrarlos no permite predecir con certeza quién desarrollará demencia. Alexandro Medrano

Algunos análisis recogidos por Alzheimer’s Disease International estiman que ese efecto podría traducirse, bajo condiciones específicas, en unos ocho a diez meses adicionales antes de perder independencia funcional. No es una promesa individual ni significa “diez meses más de memoria”. La importancia del dato está precisamente en otra parte: obliga a cambiar la unidad con la que medimos el éxito.

Para un laboratorio importan los biomarcadores —señales biológicas medibles que ayudan a identificar procesos relacionados con una enfermedad—; para un ensayo clínico, las escalas cognitivas y funcionales; para una familia puede importar cuánto tiempo una persona sigue desenvolviéndose por sí misma. El informe plantea que independencia, funcionamiento cotidiano y calidad de vida deben formar parte de la conversación sobre beneficio clínico.

YA NO SE BUSCA UNA SOLA LLAVE

También está cambiando aquello que la ciencia intenta atacar. El Alzheimer no parece responder a un único mecanismo que pueda apagarse con una “bala de plata”. Junto con el amiloide, una proteína que puede acumularse formando placas en el cerebro, y la proteína tau, cuyas alteraciones están relacionadas con el daño neuronal, la investigación estudia inflamación, inmunidad, metabolismo, salud vascular, función sináptica y otros procesos que interactúan durante la enfermedad.

Presión arterial, colesterol, diabetes, actividad física, audición, tabaco, alcohol y vida social son algunos de los factores que pueden influir en el riesgo de demencia a lo largo de la vida. Alexandro Medrano

El resultado es un mapa mucho más diverso. El reporte identifica 158 fármacos en 192 ensayos activos. Cerca de tres cuartas partes buscan modificar el curso de la enfermedad y 56 son medicamentos desarrollados originalmente para otras condiciones que ahora se investigan frente al Alzheimer.

La abundancia de candidatos ha creado, paradójicamente, un problema nuevo: faltan personas para probarlos.

Los ensayos actuales necesitan cerca de 55 mil participantes. Sin embargo, no toda persona evaluada cumple los requisitos. En estudios presintomáticos —aquellos que buscan estudiar o intervenir en la enfermedad antes de que aparezcan síntomas cognitivos— el descarte puede alcanzar 88%. Alzheimer’s Disease International calcula que podrían tener que evaluarse alrededor de 350 mil personas para completar el reclutamiento que hoy necesita la investigación.

EL FUTURO NO SE ESTÁ PROBANDO EN TODO EL MUNDO POR IGUAL

El problema no termina en conseguir voluntarios. También importa quiénes son y dónde viven.

Los centros de investigación se concentran desproporcionadamente en Norteamérica y otros países de ingresos altos, mientras cerca de 60% de las personas con demencia vive en países de ingresos bajos y medios. La cuestión no es sólo de justicia: también es científica. Un tratamiento probado predominantemente en determinadas poblaciones no permite asumir automáticamente que tendrá exactamente el mismo comportamiento en todas.

Hasta 45% del riesgo de demencia puede atribuirse a factores modificables. Es una estimación poblacional y no significa que una persona pueda reducir individualmente su riesgo en 45%. Alexandro Medrano

El nuevo momento del Alzheimer está hecho, por tanto, de una contradicción. Nunca hubo tantas herramientas para observar la enfermedad ni tantos caminos terapéuticos abiertos al mismo tiempo; tampoco sabemos todavía cuáles llegarán a convertirse en tratamientos útiles, accesibles y relevantes para poblaciones diversas.

Y aun si llegan, queda una pregunta difícil: ¿qué estamos dispuestos a llamar éxito?

Quizá durante años se esperó una respuesta demasiado absoluta. Curar o fracasar. Recuperar la memoria o perderla. El escenario que empieza a dibujarse es menos cinematográfico y mucho más humano: retrasar el deterioro, conservar funciones, prolongar autonomía, ganar tiempo.

Un olvido aislado no diagnostica Alzheimer. Cambios persistentes que interfieren con actividades habituales, orientación, lenguaje, razonamiento o juicio ameritan valoración profesional. Alexandro Medrano

Ese tiempo tampoco pertenece únicamente a quien vive con Alzheimer. Cuando una persona comienza a perder autonomía, alguien suele empezar a proporcionársela.

Alzheimer’s Disease International calcula que cada año se dedican alrededor de 89 mil millones de horas de cuidado informal a personas con demencia en el mundo; siete de cada diez son aportadas por mujeres. Más de la mitad de los cuidadores señala que esa responsabilidad ha afectado su propia salud.

Por eso unos meses adicionales de independencia no caben completamente en una escala clínica. Pueden significar también meses distintos para una pareja, una hija, un hijo o quien empieza a hacerse cargo de aquello que otra persona deja poco a poco de poder hacer.

La investigación del Alzheimer está entrando en una etapa distinta, pero todavía no en la era de la cura. Quizá su avance inmediato sea menos rotundo y, precisamente por ello, más fácil de comprender en términos humanos.

Cuando una enfermedad amenaza con llevarse los recuerdos, ganar tiempo también puede ser una forma de conservar la vida que los rodea.