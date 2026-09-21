Abogado de Maribel Guardia habla sobre posible demanda contra Imelda Tuñón tras sus declaraciones

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón podría trasladarse nuevamente al terreno legal. Alonso Beceiro, abogado de la actriz, dio a conocer que analiza emprender acciones de carácter penal contra la viuda de Julián Figueroa, luego de las declaraciones que realizó públicamente sobre el suministro de medicamentos controlados al cantante.

De acuerdo con el litigante, entre las posibles figuras jurídicas que se estarían revisando se encuentran delitos contra la salud, homicidio doloso u omisión de cuidados, por lo que el caso podría ser llevado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La situación está relacionada con el fallecimiento de Julián Figueroa, ocurrido el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años. En ese momento, el dictamen médico inicial estableció como causa de muerte un infarto agudo al miocardio.

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¿Qué irregularidades encontró el abogado en el caso?

Durante una entrevista concedida al programa Andrea Show TV, Alonso Beceiro explicó que comenzó a revisar el caso a petición de Maribel Guardia debido a las inconsistencias que, desde su perspectiva, existen en la investigación preliminar relacionada con el fallecimiento del cantante.

El abogado cuestionó la manera en que se han abordado algunos de los elementos del caso y señaló que, a su consideración, la atención se ha concentrado en la controversia relacionada con el testamento.

No hay una lógica, una coherencia en la investigación y de manera maquiavélica se ha tratado de desviar toda la atención hacia si existe un testamento falso”, afirmó el litigante.

Beceiro también se refirió al contenido de la disposición testamentaria y sostuvo que esta contempla como beneficiario al hijo menor de edad de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, sin otorgar beneficios a Maribel Guardia.

¿Por qué el testamento forma parte de la disputa?

El documento también se encuentra en medio de la controversia familiar. El representante legal de Maribel Guardia aseguró que Imelda Tuñón habría buscado que el testamento quedara sin efectos debido a sus intereses sobre la herencia.

Quien ha perseguido a muerte que ese testamento quede sin efectos es Imelda, porque quiere quedarse de manera personal con la mitad de la herencia”, sostuvo.

A partir de esta situación, la defensa señaló que existen intereses económicos que deben ser considerados al revisar las distintas versiones que se han presentado alrededor del caso.

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¿Qué inconsistencias señala la defensa sobre la muerte del cantante?

De acuerdo con Alonso Beceiro, el equipo jurídico revisó las diferentes declaraciones y documentos relacionados con el fallecimiento de Julián Figueroa.

Entre los elementos que llamaron su atención se encuentran los tiempos registrados desde el momento en que fue encontrado el cuerpo hasta el aviso a las autoridades, así como las distintas versiones sobre quiénes se encontraban en el lugar.

El cambio de las declaraciones, quién se encontraba en el lugar de los hechos y el tiempo en que tarda en avisar nos coloca en la posición de iniciar acciones penales”, detalló.

¿Qué declaró Imelda sobre los medicamentos que tomaba Julián?

Las declaraciones de Imelda Tuñón sobre el consumo de medicamentos se convirtieron en uno de los elementos que motivaron la nueva revisión jurídica.

Durante una emisión del programa Mesa Cero, la viuda habló sobre la manera en que conseguía medicamentos controlados para Julián Figueroa y reconoció que proporcionaba información a una psiquiatra para obtener las recetas.

Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas. Y me daba las pastillas, o sea, así. Entonces, se las tomaba Julián, tenía mucha ansiedad, muchos problemas para dormir”, declaró la cantante.

Tuñón explicó que recurría a este procedimiento debido a los problemas de ansiedad y sueño que, según su relato, enfrentaba el cantante.

Foto: Captura de pantalla

Sus psiquiatras no le querían dar eso y era una cosa terrible”, agregó la viuda.

En esa misma conversación, también habló sobre su propia salud y descartó padecer trastorno bipolar, al tiempo que atribuyó algunas de sus dificultades a un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Para la representación jurídica de Maribel Guardia, las declaraciones públicas de Imelda Tuñón son relevantes porque se relacionan directamente con el suministro de medicamentos al cantante y con las circunstancias que rodearon sus últimos meses de vida.

El abogado considera que este testimonio debe ser analizado junto con el resto de los elementos que forman parte de la investigación, particularmente ante las discrepancias que, asegura, existen entre distintas versiones.

El conflicto también permanece vinculado con la situación familiar del hijo de Julián Figueroa. En procesos anteriores se dieron a conocer expedientes en los que Maribel Guardia señaló presuntos episodios de negligencia hacia el menor por parte de su madre.

Maribel Guardia, actriz. @maribelguardia

¿Qué pasará con el testamento de Julián Figueroa?

Mientras la defensa analiza la posibilidad de presentar acciones penales, la disputa relacionada con el testamento continúa por la vía judicial.

La autenticidad de la firma de Julián Figueroa ha sido cuestionada mediante peritajes privados, por lo que la validez del documento permanece bajo revisión.

Por ahora, la representación legal de la familia sostiene que continuará con las acciones jurídicas que considere pertinentes para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte del cantante y salvaguardar los intereses y el patrimonio de su hijo menor de edad.