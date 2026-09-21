Laura Pausini cuenta cómo fue cantar 'Antología' con Shakira; "tenía escalofríos"

Laura Pausini describió como “espectacular” la experiencia de cantar junto a Shakira por primera vez Antología, uno de los temas más emblemáticos de Pies Descalzos, durante el tercer concierto de la residencia que la colombiana realiza en Madrid.

La cantante italiana apareció como invitada sorpresa la noche del domingo 20 de septiembre en el Estadio Shakira de Macondo Park, donde las dos compartieron escenario después de aproximadamente tres décadas de trayectorias que comenzaron casi al mismo tiempo.

Después de su participación, Pausini habló sobre lo que significó el encuentro y aseguró que, además de mantener una amistad con Shakira, continúa admirándola como artista.

“Ha sido espectacular. Estoy muy feliz”, declaró la italiana, quien destacó las coincidencias que han acompañado sus carreras desde los años 90.

Laura Pausini revela que Shakira lloró durante Antología

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la interpretación de Antología, cuando Shakira se mostró visiblemente conmovida mientras cantaba junto a Pausini.

Al terminar su participación, la italiana reveló que había notado las lágrimas de la colombiana y aseguró que la experiencia le provocó escalofríos.

Pausini también destacó la capacidad de Shakira para reconstruirse después de momentos difíciles y aseguró sentirse honrada de poder considerarse al mismo tiempo amiga y admiradora de la cantante.

Antes de recibirla sobre el escenario, Shakira explicó al público por qué siente una conexión particular con la intérprete de Se fue.

Laura Pausini y Shakira en el primer concierto de la colombiana en Madrid Instagram: Shakira

La colombiana recordó que comenzaron sus carreras prácticamente en la misma época y que incluso vivieron etapas personales similares, como convertirse en madres en momentos cercanos de sus vidas.

Pausini respondió asegurando que aquella noche había llegado también como fan y resaltó de Shakira su inteligencia, su propuesta artística y la perseverancia que ha mostrado a lo largo de su carrera.

Las dos artistas se abrazaron antes de comenzar la canción, que habían ensayado juntas solamente una vez antes de presentarla frente al público madrileño.

¿Por qué Laura Pausini y Shakira cantaron “Antología”?

La elección de Antología tiene una historia que se remonta a 1995, año en que Shakira publicó Pies Descalzos y Laura Pausini comenzaba a consolidar su carrera en América Latina.

La italiana incluyó recientemente su propia versión del tema en Yo Canto 2, álbum en el que reinterpreta canciones en español que han formado parte de su historia personal y musical.

Pausini ha explicado que eligió Antología porque le recuerda sus primeros viajes promocionales por América Latina. Durante aquella etapa coincidía frecuentemente con Shakira en estaciones de radio y programas de televisión mientras la colombiana comenzaba a impulsar internacionalmente Pies Descalzos.

Para la cantante italiana, escuchar aquel tema quedó ligado a los recuerdos de una época en la que las dos intentaban abrirse camino fuera de sus respectivos países.

Por ello, la interpretación en Madrid cerró una especie de círculo: una canción que Pausini escuchaba mientras ambas comenzaban sus carreras terminó reuniéndolas tres décadas después sobre el mismo escenario.

Laura Pausini elogia la capacidad de Shakira para “levantarse”

Tras bajar del escenario, Pausini también habló sobre los momentos difíciles que Shakira ha atravesado durante los últimos años y destacó la manera en que los convirtió en una nueva etapa artística.

La italiana aseguró que su colega ha demostrado que una persona puede caer, volver a levantarse y comenzar nuevamente, una característica que, dijo, aumenta todavía más la admiración que siente por ella.

El encuentro se produjo durante el primer fin de semana de la residencia de Shakira en Madrid, que comenzó el 18 de septiembre y contempla 12 conciertos en la capital española hasta octubre.

Pausini se convirtió así en una de las primeras grandes sorpresas de esta etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en la que Shakira ha recuperado canciones de distintas épocas de su carrera.

Después del concierto, la italiana volvió a celebrar el encuentro en redes sociales y describió la experiencia como algo “espectacular”, dejando claro que, después de tres décadas coincidiendo dentro de la música latina, la admiración entre ambas continúa intacta.