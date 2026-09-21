¿De la pasión al olvido? Los fuertes detalles del fin de la relación entre Mariana y Ernesto

Mariana Ochoa paralizó a todos en La Casa de los Famosos México al revelar que, sostuvo un breve romance con Ernesto Laguardia. Pero lo que realmente sorprendió a sus compañeros no fue únicamente descubrir que habían salido, sino la manera en que el actor habría desaparecido de su vida.

Mariana Ochoa revela cómo comenzó su romance con Ernesto Laguardia

La confesión sacó a la luz una historia que permaneció prácticamente escondida desde 2003, cuando la cantante de OV7 y el galán de telenovelas comenzaron a frecuentarse.

El inesperado romance entre Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia ocurrió en 2003, cuando ambos atravesaban una importante etapa en sus carreras. IG soymarianaochoa

Según relató Mariana, estuvieron saliendo durante aproximadamente dos o tres meses y, aunque hubo atracción, besos y bastante coqueteo, la relación nunca llegó más lejos.

Sí nos besamos. Hubo beso y coqueteo, nunca llegamos a más”, contó Ochoa frente a sus compañeros, quienes rápidamente comenzaron a preguntarle cómo había terminado aquella historia.

Fue entonces cuando Mariana soltó uno de los detalles que más llamaron la atención: Ernesto simplemente dejó de buscarla.

¿Cómo terminó el romance entre Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia?

La cantante recordó que en aquella época el actor le gustaba mucho y que cada vez que acudía a Televisa aprovechaba para saludarlo. Sin embargo, con el paso de las semanas, las llamadas y los encuentros dejaron de ocurrir.

Mariana Ochoa confesó que Ernesto Laguardia dejó de buscarla y que durante más de dos décadas no volvió a tener contacto con el actor. IG soymarianaochoa

Ochoa incluso llegó a pensar que el motivo podía estar relacionado con su situación personal. Ella todavía vivía con sus padres y, entre bromas, reconoció que alguna vez imaginó que Laguardia quizá estaba acostumbrado a salir con mujeres más independientes.

Me dejó de buscar. Yo pensé que me dejaste de hablar porque me fuiste a dejar y viste que seguía viviendo con mis papás… Todo está documentado porque cuando yo me fui a hacer novela, sólo me fui a despedir de Ernesto en el camerino de Hoy”.

Mientras aquella relación se apagaba, la vida profesional de Mariana estaba a punto de dar un giro. La integrante de OV7 decidió iniciar una nueva etapa como actriz y, al abandonar el grupo, consiguió un contrato con TV Azteca para protagonizar telenovelas.

Precisamente ese momento quedó registrado en el documental “Cuatro labios”, dirigido por Carlos Marcovich. En una de las escenas, Mariana aparece en un camerino de Hoy para despedirse de Ernesto y contarle que había tomado la decisión de cambiar de televisora.

La escena adquirió un nuevo significado después de que ambos revelaran en el reality que habían tenido un romance.

Ernesto Laguardia confirma que sí salió con Mariana Ochoa

Ernesto, por su parte, confirmó que no se trató de una sola salida. El actor aseguró que Mariana y él se vieron en varias ocasiones y reconoció que, en aquel momento, esperaba que el vínculo pudiera avanzar.

Ernesto Laguardia confirmó que tuvo varias citas con Mariana Ochoa y reconoció que en aquella época esperaba que su relación avanzara. IG ernestolaguardiaoficial / soymarianaochoa

Eran otras épocas, no estaba casado, no conocía a mi esposa y por supuesto que sí esperaba otras cosas”, explicó Laguardia.

Mariana también dejó claro que conserva un recuerdo especial de aquella etapa. Incluso reconoció que Ernesto era uno de los grandes galanes del momento y no dudó en elogiar su atractivo más de dos décadas después.

Sin embargo, el romance terminó diluyéndose entre nuevos proyectos y cambios personales. Lo más sorprendente es que, después de aquel breve vínculo, ambos dejaron de hablarse durante más de 20 años.

Mariana recordó que Ernesto era uno de los grandes galanes de aquella época y confesó que le gustaba mucho cuando comenzaron a salir. IG soymarianaochoa

En 20 años no supe de él”, reconoció la cantante, quien explicó que tampoco tuvo demasiado tiempo para pensar en continuar aquella relación porque estaba concentrada en su carrera.

El destino volvió a cruzarlos hasta La Casa de los Famosos México, donde ahora su historia sentimental ya no es un secreto.