Durante décadas, la imagen de las estrellas desfilando por Hollywood rumbo a la ceremonia más importante del cine parecía inamovible. Sin embargo, esa postal está por cambiar.

Los Premios Oscar ya tienen fecha para despedirse de su sede más emblemática y comenzar una nueva etapa que redefine su relación con la ciudad que los vio crecer.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que a partir de 2029 la gala se mudará del icónico Teatro Dolby a un nuevo recinto en el centro de la ciudad.

Premios Oscar dejarán el Teatro Dolby; ¿se mudan fuera de Hollywood? Reuters

El adiós al Teatro Dolby tras más de dos décadas y la nueva casa de los Oscar

Desde 2002, el Teatro Dolby se convirtió en la casa habitual de los Premios Oscar, consolidando su imagen como el escenario donde se define cada año lo mejor del cine.

Ubicado en pleno Paseo de la Fama, el recinto ayudó a reforzar el vínculo entre la ceremonia y el imaginario clásico de Hollywood.

Ese ciclo llegará a su fin en 2029, cuando la premiación número 101 se realice en el Peacock Theater, dentro del complejo LA Live.

La decisión forma parte de un acuerdo a largo plazo con la empresa AEG, encargada de operar este espacio diseñado para espectáculos de gran escala.

La Academia ha explicado que el cambio responde a la necesidad de contar con infraestructura más moderna y adaptable, capaz de responder a las exigencias técnicas actuales. El nuevo recinto ofrece herramientas que facilitan producciones más complejas y una experiencia distinta tanto para asistentes como para la audiencia global.

Un traslado que redefine el mapa del espectáculo

El movimiento de los Premios Oscar no implica salir de Los Ángeles, pero sí desplaza el centro de atención hacia otra zona clave de la ciudad.

El complejo LA Live, donde se ubica el Peacock Theater, comparte espacio con el Crypto.com Arena, sede de equipos como los Lakers y los Kings.

Este entorno ha crecido en los últimos años como un punto estratégico para conciertos, eventos deportivos y producciones televisivas de alto nivel. Con la llegada de los Oscar, se refuerza su posición como uno de los principales centros de entretenimiento en la ciudad.

Además, la tradicional alfombra roja también se trasladará a este complejo, lo que transformará la dinámica habitual de cobertura mediática.

La cercanía entre recintos permitirá una logística más concentrada, algo que la organización considera clave para el futuro del evento.

Premios Oscar dejarán el Teatro Dolby; ¿se mudan fuera de Hollywood? Reuters

Oscar 2029: no solo cambia la sede, también la pantalla

El ajuste no se limita al lugar físico. La edición de 2029 también marcará un giro en la forma en que el público verá la ceremonia. Por primera vez, los Premios Oscar se transmitirán exclusivamente a través de YouTube.

Esta decisión apunta directamente a los cambios en el consumo de contenido, donde las plataformas digitales han ganado terreno frente a la televisión tradicional.

La Academia busca así ampliar su alcance y conectar con audiencias que ya no siguen la premiación por los canales convencionales.

El paso al streaming también abre la puerta a nuevas formas de producción, interacción y distribución, algo que podría modificar la estructura del evento en los próximos años.

Reproducir Una fotografía del interior del Dolby Theatre tras la ceremonia de los Óscar 2026 se volvió viral en redes sociales y desató una ola de críticas

Una historia que comenzó en Hollywood

El vínculo entre los Premios Oscar y Hollywood tiene casi un siglo de historia. La primera ceremonia se celebró en 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel, en un formato muy distinto al actual.

Con el paso del tiempo, la gala fue cambiando de sede en varias ocasiones, pasando por espacios como el Shrine Auditorium y el Dorothy Chandler Pavilion, antes de establecerse de forma más estable en el Teatro Dolby.

Cada cambio ha respondido a momentos específicos de la industria, desde necesidades de aforo hasta transformaciones en la producción televisiva. El traslado anunciado para 2029 se suma a esa lista, pero con un matiz distinto: ocurre en un contexto donde el cine y el entretenimiento están redefiniendo sus plataformas y audiencias.