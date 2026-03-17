La edición número 98 de los Premios Oscar no solo dio de qué hablar por sus ganadores y momentos en el escenario. Horas después de la ceremonia, una imagen del Dolby Theatre completamente sucio se volvió viral en redes sociales, provocando un fuerte debate sobre el comportamiento de los asistentes y la coherencia de ciertos discursos ambientales en Hollywood.

Critican basura en el Dolby Theatre tras los Óscar 2026; imagen se vuelve viral Reuters

¿Es real la foto del Dolby Theatre completamente sucio tras los Oscar?

La fotografía fue compartida por Matt Neglia, fundador del sitio Next Best Picture, quien acompañó la publicación con un mensaje:

“Limpien todo el pasillo”.

Y como era de esperarse, lo que parecía un simple registro postevento terminó convirtiéndose en una imagen viral en redes sociales.

En la fotografía se observan los pasillos y asientos del recinto cubiertos de basura, entre la que destacan:

Cajas de cartón

Bolsas de snacks

Botellas de bebidas

Restos de comida

E incluso manchas blancas en el piso de origen desconocido

Usuarios en redes hacen críticas por incongruencia ambiental

La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios criticaron lo que consideran una “doble moral” por parte de algunas celebridades que suelen promover mensajes sobre el cuidado del planeta.

En la publicación original pueden leerse mensajes como:

“La contradicción entre el discurso ambiental y las acciones reales”

Asimismo, los usuarios criticaron la responsabilidad de las élites en la generación de residuos y la percepción de que otros terminarían limpiando el desorden.

Frases como “el dinero no compra la clase” o “predican cuidar el planeta, pero dejan basura” reflejan la molestia de las personas ante la doble moral en Hollywood.

Critican basura en el Dolby Theatre tras los Óscar 2026; imagen se vuelve viral Reuters

¿Quién organiza los Premios Oscar?

Los Premios Oscar son organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una institución que reúne a profesionales de la industria del cine y que tiene un papel clave en la promoción de estándares dentro del sector.

En los últimos años, tanto la Academia como muchas figuras de Hollywood han impulsado iniciativas relacionadas con:

Reducción de huella de carbono

Uso de materiales sostenibles en producciones

Conciencia ambiental en eventos públicos

¿Quiénes ganaron en los Oscar 2026?

Mejor película:

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor director:

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley - Hamnet

Mejor actor protagonista:

Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")

Mejor actriz de reparto:

Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")

Mejor actor de reparto:

Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor guion original:

Sinners ("Pecadores")

Mejor guion adaptado:

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor película internacional:

Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega

Mejor película documental:

Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje documental:

All the Empty Rooms

Mejor película de animación:

KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

Mejor cortometraje animado:

The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje de ficción (empate):

The Singers y Two People Exchanging Saliva

Mejor edición:

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor reparto:

One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor fotografía:

Sinners ("Pecadores")

Mejor diseño de vestuario:

Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería:

Frankenstein

Mejor diseño de producción:

Frankenstein

Mejores efectos visuales:

Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

Mejor sonido:

F1

Mejor banda sonora original:

Sinners ("Pecadores")

Mejor canción original: Golden

- KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")