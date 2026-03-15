Premios Oscar: los empates en la historia de la Academia

Los premios Oscar 2026 sorprendieron a la audiencia con un resultado poco común dentro de la historia de la Academia: un empate en una de sus categorías. Aunque el evento suele coronar a un solo ganador por premio, existen ocasiones en las que la votación es tan cerrada que dos producciones terminan compartiendo la misma estatuilla. Este tipo de situaciones no ocurren con frecuencia, pero cuando suceden se convierten en momentos muy comentados por los amantes del cine.

La ceremonia número 98 de los premios más importantes de la industria cinematográfica dejó una de esas situaciones inesperadas. En la categoría de Mejor Cortometraje de live action, dos producciones terminaron con exactamente el mismo número de votos, lo que llevó a la Academia a reconocer a ambas con el galardón. Este resultado llamó la atención del público, ya que los empates son muy raros dentro de la historia de estos premios.

Empate en los Premios Oscar 2026

Durante la gala de los Premios Oscar 2026, la categoría de Mejor Cortometraje live action tuvo un desenlace poco habitual. Las producciones “Two People Exchanging Saliva” y “The Singers” fueron anunciadas como ganadoras del premio, luego de que la votación terminara en empate.

Este empate significa que ambas producciones fueron consideradas por los votantes de la Academia como las mejores en su categoría durante el último año. Aunque el sistema de votación suele arrojar un único ganador, cuando ocurre una igualdad exacta en el conteo de votos la Academia permite que los premios sean compartidos.

El reconocimiento para “Two People Exchanging Saliva” y “The Singers” se suma así a la corta lista de empates que han ocurrido en la historia de los Oscar, una situación que destaca la calidad y el nivel competitivo que pueden tener las producciones nominadas.

Los empates más recordados en la historia de los Oscar

Aunque muchos espectadores creen que siempre existe un solo ganador, lo cierto es que la historia de la Academia registra varios empates. En más de nueve décadas de premios, solo unas cuantas estatuillas han sido compartidas.

estatuilla dorala de los Oscar

1932: el primer empate en los Oscar

El primer empate en la historia de los premios ocurrió en 1932 dentro de la categoría de Mejor Actor. En esa ocasión, Wallace Beary fue reconocido por su actuación como Andy “Champ” Purcell en la película The Champ, mientras que Frederic March recibió el mismo premio por su interpretación del personaje principal en Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

1950: empate en Mejor Documental

Años más tarde volvió a ocurrir un empate, esta vez en la categoría de Mejor documental de tema corto. Las producciones “A Chance to Live” y “So Much for So Little” compartieron la estatuilla.

Uno de estos trabajos formaba parte del noticiero cinematográfico The March of Time, producido por Time Inc., mientras que el otro era un documental animado creado por el reconocido animador Chuck Jones, famoso por su trabajo con personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny.

Estatuilla dorada premios Oscar/ Foto: Getty Images

1969: dos actrices comparten el premio

Otro de los empates más recordados ocurrió en 1969 dentro de la categoría de Mejor Actriz. En aquella ocasión, Barbra Streisand ganó el Oscar por su actuación en Funny Girl, mientras que Katharine Hepburn fue premiada por su trabajo en The Lion in Winter.

Empates en los años 80 y 90

Décadas después, la historia de los Oscar volvió a registrar empates en otras categorías. En 1987, el premio a Mejor largometraje documental fue compartido por “Artie Shaw: Time is All You’ve Got” y “Down and Out in America”.

Posteriormente, en 1995 ocurrió otro empate, esta vez en la categoría de Mejor cortometraje live action. Las producciones ganadoras fueron “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor”.

Estatuilla del Oscar en una mano enguantada

La primera fue dirigida por Peter Capaldi, quien años más tarde se haría conocido a nivel internacional por interpretar al Doctor en la serie Doctor Who. Por su parte, el cortometraje “Trevor” inspiró la creación de The Trevor Project en 1998, una organización dedicada a apoyar a jóvenes de la comunidad LGBT.

2013: el empate más reciente antes de 2026

Antes del empate registrado en los Premios Oscar 2026, el caso más reciente había ocurrido en 2013. En esa ocasión, el empate se dio en la categoría de Mejor edición de sonido.

El premio fue compartido por Paul N.J. Ottosson por su trabajo en Zero Dark Thirty, mientras que Per Hallberg y Karen Baker Landers también se llevaron la estatuilla por su trabajo en la película Skyfall.

PJG