Premios Emmy dan el salto al streaming: Prime Video será su nueva casa

Los Premios Emmy y la televisión han estado ligados durante décadas, pero esa relación está a punto de vivir un cambio importante. La famosa ceremonia que cada año reconoce a lo mejor de las series y producciones televisivas comenzará una nueva etapa que modificará la manera en la que millones de personas alrededor del mundo podrán seguir la gala.

Con el paso de los años, la forma de consumir contenidos también ha cambiado. Las plataformas de streaming ya no solamente compiten con películas y series, pues poco a poco han comenzado a quedarse con transmisiones deportivas, espectáculos y otros eventos que anteriormente encontraban su principal escaparate en los canales de televisión.

Los Premios Emmy Instagram: televisionacad

Debido a esto, una de las ceremonias más conocidas de Hollywood también decidió apostar por el mundo digital. La Academia de Televisión llegó a un acuerdo que llevará a los Premios Emmy a Prime Video, plataforma propiedad de Amazon.

¿Cuándo se transmitirán los Premios Emmy por Prime Video?

Será a partir de la ceremonia de 2027 cuando Prime Video se convierta en la plataforma encargada de transmitir los Premios Emmy a nivel mundial.

El acuerdo entre la Academia de Televisión y Amazon tendrá una duración de seis años, por lo que abarcará las ceremonias realizadas entre 2027 y 2032. Los términos económicos de este contrato no fueron revelados.

Katie Dippold, guionista de la serie ganadora de los premios Emmy AFP

Con esta decisión también llegará a su fin el llamado "Wheel Deal", el modelo mediante el cual los derechos de transmisión de la ceremonia se alternaban entre ABC, CBS, Fox y NBC en Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, este sistema provocó que la organización tuviera que trabajar con diferentes cadenas para sacar adelante la gala. Tener un mismo socio durante seis años abre la posibilidad de mantener una estrategia y aprender de lo ocurrido en cada edición.

Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, explicó en entrevista con The Hollywood Reporter por qué esta continuidad fue uno de los puntos que terminaron por impulsar el acuerdo con Prime Video.

Foto: AFP

"La posibilidad de contar con un socio durante seis años y, aprender de esa experiencia, año tras año, construir sobre ella, se convirtió en lo que todos queríamos hacer, la continuidad es fundamental, (antes) cada años significaba empezar desde cero con un nuevo socio".

¿Será necesario pagar Prime Video para ver los Premios Emmy?

Aunque Prime Video tendrá los derechos exclusivos de la ceremonia, hay una buena noticia para quienes quieran ver los Premios Emmy y no tengan una suscripción a la plataforma.

Amazon informó que la transmisión estará disponible de manera gratuita para los espectadores de todo el mundo. Esto significa que no será necesario contratar Prime Video para seguir la premiación en vivo.

A pesar del cambio de plataforma, la ceremonia conservará algunas de sus costumbres. Los Premios Emmy continuarán celebrándose en septiembre y la gala podrá seguirse en directo.

Los Oscar también llegarán al streaming

El movimiento de los Emmy no será un caso aislado. Otra de las ceremonias más conocidas del entretenimiento ya tiene preparado un cambio similar para los próximos años.

Los premios Oscar dejarán su tradicional transmisión a través de ABC para comenzar una nueva etapa en YouTube. Sin embargo, este cambio ocurrirá hasta 2029, dos años después de que los Emmy comiencen a verse mediante Prime Video.