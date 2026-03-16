“Una batalla tras otra” domina los Oscar con seis premios

Después de más de 10 nominaciones, finalmente Paul Thomas Anderson subió al escenario del Dolby Theatre para recoger su primer Oscar por el guion adaptado de Una batalla tras otra, que a la postre se convertiría en la cinta más premiada de la 98 edición de los Premios de la Academia al llevarse un total de seis estatuillas, incluyendo la de Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), Mejor Dirección y Mejor Película.

Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el desorden que estamos dejando en este mundo que les estamos entregando. Pero también con el ánimo de que ellos serán la generación que, con suerte, nos traerá algo de sentido común y decencia”, expresó el cineasta durante su primer discurso de agradecimiento de la noche.

EJAE cumplió el sueño de convertirse en una idol ganadora. EJAE cumplió el sueño de convertirse en una idol ganadora.

La otra gran ganadora de la velada fue Pecadores, de Ryan Coogler, que cosechó los galardones de Mejor Guion, Score, Fotografía y Actor para Michael B. Jordan, quien terminó por imponerse a Timothée Chalamet (quien llegó acompañado de Kylie Jenner), que comenzó la temporada de premios como el favorito y terminó por hundirse tras unas desafortunadas declaraciones en las que demeritaba al ballet y a la ópera.

Dios es bueno. Sé que quieren que me vaya bien, y quiero hacerlo porque ustedes apostaron por mí. Así que gracias por seguir apostando por mí. Voy a seguir esforzándome”, dijo Michael, quien también se tomó un momento para mencionar a los histriones de color que, en años anteriores, allanaron el camino: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, así como Halle Berry, quien fue la primera mujer de color en ganar el Oscar a Mejor Actriz por El pasado nos condena (2002).

Zoey, Rumi y Mira aparecieron para festejar su gran noche. Fotos: AFP/ Reuters/ Cortesía Netflix y Warner Bros./ Tomada de X

Coogler, por su parte, decidió compartir el honor con sus colegas nominados en la terna para después dedicar unas emotivas palabras a sus familiares:

Papás: gracias por hacerme creer en mí mismo. Y a mis niños que están en casa viéndome: les pido disculpas por todo el tiempo que he pasado lejos. Papá los ama. Los recuerdos son todo lo que tenemos. Espero regalarles algunos recuerdos maravillosos. Y cuando tengan la dicha de vivir una larga vida y papá se convierta en un simple recuerdo, quiero que recuerden una sola cosa: los amo más que a nada en el mundo. Gracias”.

Autumn Durald Arkapaw, cinefotógrafa de Pecadores, también escribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer en ganar la categoría de Mejor Fotografía.

Realmente quiero pedirles a todas las mujeres presentes en la sala que se pongan de pie, porque siento que no habría llegado hasta aquí sin ustedes”, comentó Autumn al micrófono, provocando que todas las mujeres se levantaran de su asiento para recibir una hermosa ovación.

Jessie Buckley recibió su trofeo de manos de Mikey Madison. Fotos: AFP/ Reuters/ Cortesía Netflix y Warner Bros./ Tomada de X

Un Oscar detrás de Pecadores quedó el Frankenstein de Guillermo del Toro, que conquistó las categorías artísticas: Diseño de Producción (Tamara Deverell y Shane Vieau), Vestuario (Kate Hawley) y Maquillaje y Peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey). Todos ellos agradecieron al cineasta tapatío no sólo por haberlos invitado a la producción de Netflix, sino por ser un guía en el complejo proceso de darle vida a esta adaptación de la novela de Mary Shelley.

Guillermo: no voy a llorar. Gracias por tu visión y gracias por llevarnos en tu viaje; ha sido un gran privilegio ser parte de todo esto. Nuestras nominaciones son tus nominaciones”, expresó Kate Hawley con la estatuilla en la mano.

A diferencia de Marty Supremo, que no se llevó ni una sola de las nueve candidaturas a las que aspiraba, K-Pop Demon Hunters obtuvo los dos premios Oscar a los que optaba: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original para EJAE, Teddy Park y Mark Sonnenblick, entre otros.

Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta aquí. Y para quienes se parecen a mí, lamento mucho que hayamos tardado tanto en vernos en una película como esta. Pero aquí está. Y eso significa que las próximas generaciones no tendrán que quedarse con las ganas. Esto es para Corea y para todos los coreanos donde sea que se encuentren”, señaló al borde del llanto Maggie Kang, codirectora de la cinta junto a Chris Appelhans.

Los premios de actuación femenina fueron para Amy Madigan, por su fantástica interpretación de la tía Gladys en La hora de la desaparición, y para Jessie Buckley por su desgarradora actuación en Hamnet, que sólo se llevó este galardón.

Quisiera dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre. Todas venimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra viento y marea. Gracias por reconocerme en este papel. ¡Es el mayor honor, todavía no me lo creo!”, expresó la intérprete irlandesa tras recibir el premio de manos de Adrien Brody, ganador del año pasado en la categoría masculina.

El momento emotivo de la noche llegó cuando Billy Crystal, Barbra Streisand, Meg Ryan y Michelle Williams, entre otros, recordaron a los artistas fallecidos en los últimos meses, lista que incluyó a personalidades como Robert Redford, Claudia Cardinale, Val Kilmer, Robert Duvall, Diane Keaton y Rob Reiner. Por cierto, el In Memoriam de este año dejó fuera, de manera inexplicable, a la leyenda francesa Brigitte Bardot.

Lo llamaba un cowboy intelectual”, comentó Streisand antes de entonar la canción The Way We Were para cerrar el video con una frase del propio Redford: “La gloria del arte es que puede no sólo sobrevivir al cambio, sino también liderarlo”.

Como era de esperarse, la gala conducida por Conan O’Brien no estuvo exenta de alusiones políticas, rechazos públicos a la guerra entre Israel y Palestina (pronunciado por Javier Bardem) y de bromas a los nominados, quienes no tuvieron otra opción más que soportar el ácido humor del comediante pelirrojo, quien cerró la noche con un sketch en el que parodió el final de Una batalla tras otra, en el que un alto ejecutivo le ofrece ser el conductor vitalicio de la entrega del Oscar.

cva*