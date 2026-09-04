¡Aprovechó la distracción! Revelan por qué Sarah Ferguson regresó a Inglaterra tras el revuelo de Harry y Meghan

Sarah Ferguson regresó a Reino Unido después de varios meses prácticamente alejada de los reflectores y lo hizo justo cuando el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle concentra buena parte de la atención sobre la familia real británica.

La coincidencia ha despertado especulaciones sobre las razones que llevaron a la exduquesa de York a elegir este momento para volver.

¿Qué hace Sarah Ferguson en Reino Unido?

Ferguson, de 66 años, habría comenzado una nueva etapa lejos de Royal Lodge, la residencia que durante décadas compartió con su exesposo, el príncipe Andrés.

Tras abandonar Royal Lodge y pasar varios meses fuera del país, Sarah Ferguson estaría lista para comenzar una nueva etapa mucho más discreta. Foto: IG @sarahferguson15 / Photo: @katrinalawsonjohnston

De acuerdo con reportes de la prensa británica, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia habría alquilado una vivienda privada de seis habitaciones en los llamados Home Counties, en los alrededores de Londres.

La propiedad contaría con tres baños, un anexo independiente y se encontraría dentro de una urbanización cerrada. El alquiler rondaría las 10 mil libras mensuales, una cantidad que refleja el nivel de privacidad que buscaría Ferguson para esta nueva etapa.

¿Por qué Sarah Ferguson regresó a Reino Unido?

Aunque Sarah Ferguson no ha ofrecido públicamente una explicación definitiva sobre su regreso, todo apunta a que sus hijas tienen un papel fundamental en la decisión.

La madre de Beatriz y Eugenia habría alquilado una lujosa propiedad en los alrededores de Londres para estar nuevamente cerca de su familia. Captura de pantalla de Instagram (Foto: sarahferguson15)

La exduquesa mantiene una relación especialmente cercana con Beatriz y Eugenia, y en numerosas ocasiones ha destacado la importancia que tienen sus nietos en su vida.

Además, el nacimiento de Adelaide, tercera hija de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, le habría dado una razón adicional para regresar.

La llegada de un nuevo nieto también habría reforzado el deseo de Ferguson de regresar a Reino Unido. IG

Después de meses lejos de Reino Unido, instalarse nuevamente cerca de sus hijas permitiría a Ferguson acompañarlas de manera mucho más estrecha y disfrutar de su creciente familia.

¿Por qué Sarah Ferguson “huyo” de Reino Unido?

La vuelta de Sarah Ferguson se produce después de un periodo especialmente complicado. Tras abandonar Royal Lodge, la exduquesa pasó varios meses fuera de Reino Unido y habría permanecido parte de ese tiempo en Europa, incluyendo una estancia en Suiza.

En medio del renovado escrutinio por sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson busca reconstruir su vida lejos del centro de la polémica real. Grosby / IG sarahferguson15

Su alejamiento coincidió con el renovado escrutinio sobre sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein. Ferguson no ha sido acusada de participar en los delitos del financiero estadounidense, pero su relación pasada con él volvió a generar cuestionamientos públicos y presión mediática.

La controversia también tuvo consecuencias para su imagen y sus actividades. En medio de la crisis que afectó a los York, Ferguson dejó de utilizar el título de duquesa de York y algunos de sus vínculos con organizaciones benéficas se vieron afectados.

Ahora, su regreso parece estar relacionado con una prioridad mucho más personal: recuperar la cercanía con su familia.

¿Sarah Ferguson aprovechó el regreso de Harry y Meghan?

El elemento que más ha llamado la atención es el momento elegido. Harry y Meghan regresaron recientemente a Reino Unido con Archie y Lilibet después de varios años establecidos en California.

Sarah Ferguson tendrá que adaptarse a una vida independiente tras perder la residencia que compartió con Andrés. IG sarahferguson15

Según una fuente citada por The Sun, Ferguson habría visto el enorme interés mediático generado por los Sussex como una oportunidad para regresar con un perfil más bajo.

La idea sería sencilla: mientras las cámaras y los titulares están concentrados en Harry y Meghan, ella podría instalarse nuevamente en el país con menor exposición. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por Ferguson ni por sus representantes.

Lo que sí resulta evidente es que la coincidencia ha generado una curiosa escena dentro de la realeza: mientras Harry y Meghan intentan construir una nueva vida en Reino Unido, Sarah Ferguson también regresa para comenzar de cero.