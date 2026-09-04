Asesinan a excolaborador del programa ‘Hoy’ en su propia casa y todo apunta a alguien cercano

La televisión mexicana se encuentra de luto tras confirmarse este viernes 4 de septiembre la muerte de Farath Coronel, conocido como el “Brujo Mexicano” y recordado por sus participaciones en el programa Hoy.

Asesinan al vidente Farath Coronel en su domicilio

El vidente, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, tenía 41 años y fue localizado sin vida dentro de su domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Farath Coronel, conocido como el “Brujo Mexicano” y excolaborador del programa Hoy, fue encontrado sin vida en su domicilio. IG farathdiablacoronel

La noticia comenzó a circular durante las primeras horas del día y posteriormente fue confirmada por personas cercanas al también especialista en tarot, numerología y temas esotéricos.

Entre ellas se encuentra Dulce Gipsy, quien compartió un emotivo mensaje para despedirse de su amigo y lamentar públicamente su fallecimiento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Farath Coronel?

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, elementos de seguridad acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Bosques del Lago después de recibir un reporte sobre una persona lesionada.

Las primeras versiones apuntan a un posible ataque con arma de fuego. FB Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli

Al lugar también arribaron servicios de emergencia para valorar al hombre encontrado dentro del inmueble. Sin embargo, los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras versiones apuntan a que Coronel habría sufrido un ataque con arma de fuego, aunque las circunstancias exactas del fallecimiento todavía forman parte de las investigaciones.

El domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y determinar qué ocurrió.

El asesinato del excolaborador de Hoy permanece bajo investigación, mientras circulan versiones sobre una discusión previa. IG farathdiablacoronel

En medio de la conmoción, también comenzaron a difundirse versiones extraoficiales sobre una posible discusión antes del ataque y sobre la presunta participación de una persona relacionada con la seguridad del vidente. Incluso trascendió el nombre de un supuesto implicado.

No obstante, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones para establecer responsabilidades y conocer el móvil del crimen.

¿Quién es sospechoso de la muerte de Farath Coronel?

La posibilidad de que una persona cercana a Farath Coronel estuviera involucrada en el ataque provocó inquietud entre sus seguidores. De acuerdo con testimonios difundidos de manera extraoficial, después de los hechos también habría ocurrido el robo de algunos objetos, entre ellos una camioneta.

La noticia sobre su asesinato provocó preocupación entre sus seguidores, quienes esperan que las autoridades esclarezcan el móvil y encuentren a los responsables. IG farathdiablacoronel

Asimismo, se ha mencionado que una persona relacionada con la seguridad del vidente habría sido asegurada para ser investigada. Hasta el momento, esto no significa que exista una responsabilidad penal determinada, pues corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió y quiénes participaron.

El caso permanece abierto y se espera que la Fiscalía del Estado de México proporcione información conforme avance la investigación.

¿Quién era Farath Coronel?

Farath Coronel construyó una carrera dentro del mundo del entretenimiento como guía espiritual y especialista en disciplinas como el tarot, la numerología, los horóscopos y la ley de la atracción.

Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, tenía 41 años y alcanzó popularidad gracias a sus apariciones en televisión. IG farathdiablacoronel

Su popularidad aumentó durante la pandemia, cuando comenzó a aparecer en diferentes emisiones de Hoy, donde compartía predicciones y contenidos relacionados con el esoterismo.

Su presencia en televisión le permitió convertirse en un personaje conocido entre la audiencia del matutino. También tuvo colaboraciones en otros medios de comunicación y mantuvo vínculos con distintas figuras del espectáculo y las redes sociales.

Dulce Gipsy confirma la muerte del “Brujo Mexicano”

Tras conocerse su muerte, Dulce Gipsy publicó un mensaje en el que destacó la faceta personal de Coronel y pidió justicia para su amigo. Sus palabras se sumaron a las muestras de cariño de seguidores que lamentaron la pérdida del llamado “Brujo Mexicano”.

Dulce Gipsy confirmó la muerte de Farath Coronel mediante un emotivo mensaje en redes sociales. IG dulcegipsy

Mientras las redes sociales se llenan de mensajes de despedida, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quién o quiénes fueron responsables de la muerte de Farath Coronel.