Under the Skin con Scarlett Johansson es nombrada la mejor película de terror del siglo

La revista The Hollywood Reporter coronó a Under the Skin, cinta protagonizada por Scarlett Johansson, como la mejor película de terror del presente siglo. La prestigiosa publicación estadounidense reveló una lista especializada donde la obra del director Jonathan Glazer dominó la primera posición de manera indiscutible. El medio aplaudió el tono sumamente experimental y calificó la atmósfera de esta producción independiente como un espectáculo puramente hipnótico.

El ranking de la crítica reconoció otras producciones destacadas del género para dimensionar el logro de esta obra de ciencia ficción. Los editores posicionaron a Déjame salir en el segundo puesto, seguida por Déjame entrar en el tercero y Babadook en la cuarta casilla. Los espectadores en territorio mexicano cuentan con la posibilidad de experimentar la elogiada actuación de la actriz estadunidense mediante el catálogo del servicio Amazon Prime Video.

Scarlett Johansson protagoniza Under the skin. Foto: Diamond Films

Una década de desarrollo y cambios creativos

El cineasta Jonathan Glazer dedicó diez años completos a la escritura y confección del complejo guion original de la obra. Los primeros borradores presentaban una narrativa diametralmente opuesta al resultado final exhibido en las salas de cine internacionales. La historia inicial seguía los pasos de un matrimonio aparentemente convencional que ocultaba su verdadera identidad extraterrestre durante su estancia en la Tierra.

El equipo de producción contempló originalmente al reconocido actor Brad Pitt para encarnar a uno de los cónyuges espaciales durante las primeras etapas. El rumbo del proyecto mutó con el paso de los años y los escritores redujeron la amenaza invasora a un solo ente femenino. Scarlett Johansson asumió el papel estelar definitivo, utilizando una peluca negra y ropa de bajo perfil para despistar al público británico.

Under the skin es una película de terror poco conocida. Foto: Diamond Films

La protagonista recorre las frías calles de la ciudad de Glasgow a bordo de una misteriosa camioneta comercial durante gran parte del metraje. El personaje transita por avenidas escocesas buscando cazar hombres solitarios para cumplir una oscura e indescifrable misión alienígena. La narrativa visual confía plenamente en las miradas y los silencios, retrasando la primera línea de diálogo hasta el minuto 13 de la película.

Cámaras ocultas y un rodaje puramente experimental

Los realizadores instalaron diminutas cámaras ocultas dentro del vehículo para capturar las reacciones genuinas de los transeúntes locales ajenos al rodaje. La actriz interactuó directamente con civiles reales durante sus recorridos urbanos, formulando preguntas simples desde la ventana de su auto. Esta técnica arriesgada otorgó secuencias documentales que incrementaron notablemente el perturbador realismo y la incomodidad de la cinta.

Escena de Scarlett Johansson en Under the skin. Foto: Diamond Films

Los productores contrataron actores profesionales exclusivamente para filmar las escenas explícitas y surrealistas dentro de la guarida del personaje alienígena. En estas locaciones oscuras, la visitante extraterrestre devora o licúa a sus incautas víctimas masculinas mediante secuencias visuales perturbadoras. La estrella entregó una actuación sumamente física, despojada de cualquier vanidad, y aceptó realizar varios desnudos integrales frente a la lente del director.

Este papel vanguardista consagró a la intérprete dentro del género de terror, un territorio que exploró muchos años antes con la olvidable cinta Arac Attack. El rotundo triunfo crítico de esta propuesta pavimentó el exitoso camino del realizador británico en la industria del séptimo arte. Tiempo después, el director ganó el premio Oscar de la Academia gracias a su impecable trabajo visual en la película La zona de interés.