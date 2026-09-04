"Tuve un pequeño mareo": Jorge Ortiz de Pinedo estuvo a punto de sufrir un infarto

Jorge Ortiz de Pinedo volvió a hablar con los medios sobre su estado de salud y sorprendió al contar que recientemente enfrentó un episodio que pudo haber terminado de una manera mucho más grave.

El actor, productor y comediante se encontraba en Monterrey para visitar a su familia, entre ellos su hijo y sus nietas, cuando comenzó a sentirse extraño. No tuvo que pasar mucho tiempo para que decidiera ir a un hospital y revisar qué estaba ocurriendo.

Tuve un evento muy extraño: fui a Monterrey a ver a mi familia, a mis nietas y a mi hijo allá y tuve un pequeño mareo, muy raro, relató el intérprete.

Aunque en un principio pudo parecer algo menor, los médicos que lo atendieron en urgencias decidieron realizarle varias pruebas. Fue entonces cuando recibió una advertencia que, según contó, lo tomó por sorpresa.

Me dijeron: ‘Llegó usted justo a tiempo para que no le diera un infarto’, recordó Ortiz de Pinedo.

Jorge Ortiz de Pinedo preocupa a sus fans tras ser hospitalizado de emergencia Instagram

La atención médica permitió detectar a tiempo el problema y evitar que el episodio terminara en un ataque cardíaco. A partir de entonces, el actor tuvo que poner todavía más atención a su recuperación y seguir las indicaciones de los especialistas.

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo permaneció en Monterrey?

El episodio ocurrió mientras el actor ya enfrentaba un proceso de recuperación relacionado con su salud pulmonar. De acuerdo con lo que ha explicado en distintas ocasiones, necesita utilizar oxígeno y continuar con tratamientos para mejorar su capacidad respiratoria.

Después de ser valorado en Monterrey, los médicos le recomendaron seguir con terapia cardiopulmonar. Esto hizo que su estancia en la ciudad se extendiera mucho más de lo que tenía previsto; permaneció alrededor de ocho meses.

Lejos de regresar de inmediato a la Ciudad de México y retomar su rutina, Ortiz de Pinedo tuvo que concentrarse en su recuperación y seguir bajo vigilancia médica.

El propio actor ha reconocido que todavía necesita cuidados, pero también ha encontrado avances importantes. Uno de ellos es que ahora puede pasar algunos momentos sin utilizar oxígeno, algo que anteriormente representaba una mayor dificultad.

Ya puedo estar un ratito, no mucho tiempo, sin oxígeno en la Ciudad de México, explicó ante los medios.

Jorge Ortiz de Pinedo mantiene el ánimo arriba

A pesar del susto y de los meses que ha tenido que dedicar a su recuperación, Jorge Ortiz de Pinedo asegura que continúa con buen ánimo.

El actor también se encuentra preparando una nueva etapa profesional, pues está próximo a despedirse de uno de sus personajes más conocidos: Plácido López, de Una familia de diez, producción que durante años se convirtió en una de las principales apuestas de su carrera.

El estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo tras casi sufrir un infarto Edgar Negrete Lira

Por ahora, Ortiz de Pinedo continúa con su tratamiento y con la intención de mantenerse activo, aunque sabe que su salud debe ir primero.

El reciente episodio en Monterrey terminó siendo una llamada de atención. Lo que comenzó como "un pequeño mareo" llevó al actor directamente a urgencias y, según la valoración de los médicos, acudir a tiempo fue clave para evitar un infarto.