Sarah Ferguson y su inesperado regreso a Reino Unido: ¿por qué vuelve ahora?

La exduquesa de York, Sarah Ferguson, estaría cada vez más cerca de poner fin a su estancia fuera del Reino Unido y regresar al país, en un momento que coincide con el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle.

Después de alrededor de seis meses fuera de su país, Ferguson podría volver mientras algunos integrantes de la familia real británica también han retomado sus visitas y apariciones en territorio británico.

Aunque su regreso podría ocurrir con cierta discreción, la noticia ya ha comenzado a llamar la atención por el contexto que rodea a la exesposa del príncipe Andrés.

Sarah Ferguson regresaría a Reino Unido

La información sobre el posible regreso de Sarah Ferguson fue difundida por The Sun, que señaló que la exduquesa de York estaría considerando dejar el lugar donde ha permanecido durante los últimos meses.

De acuerdo con el medio británico, Ferguson podría instalarse en una propiedad alquilada por alrededor de 10 mil libras al mes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la ubicación del inmueble, aunque se ha especulado que podría encontrarse alejado de otros miembros de la familia real.

¿Quién es Sarah Ferguson?

Sarah Ferguson nació en Londres el 15 de octubre de 1959 y durante su juventud mantuvo una estrecha amistad con Diana, princesa de Gales hasta su distanciamiento.

Fue precisamente Diana quien le presentó al príncipe Andrés en 1985. Un año después, Sarah Ferguson y el hijo de la reina Isabel II contrajeron matrimonio, el 23 de julio de 1986, en la Abadía de Westminster, en Londres. Con la boda, Sarah se convirtió en la duquesa de York.

La pareja tuvo dos hijas: la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Sin embargo, después de varios años de matrimonio, ambos se divorciaron oficialmente el 30 de mayo de 1996.

Sarah Ferguson como duquesa de York

Durante sus años como integrante de la familia real, Sarah Ferguson participó en diferentes labores de beneficencia y llegó a ser reconocida por su personalidad alegre y cercana.

Su trabajo filantrópico también la llevó a involucrarse con causas relacionadas con la infancia. En abril de 1993 fundó Children in Crisis, una organización enfocada en apoyar el acceso a la educación de niños en situación vulnerable.

Además de su faceta como integrante de la realeza, Ferguson también desarrolló una carrera como escritora y ha participado en distintos proyectos relacionados con causas sociales.

¿Cuál fue el escándalo que involucró a Sarah Ferguson?

Sin embargo, la vida de Sarah Ferguson también ha estado marcada por distintas polémicas. En septiembre de 2025, se dieron a conocer correos electrónicos que mostraban que la exduquesa había mantenido comunicación con Jeffrey Epstein.

La publicación de estos mensajes generó críticas debido a la relación que Ferguson habría mantenido con el empresario, quien fue acusado y condenado por delitos sexuales y posteriormente señalado por mantener una red de explotación sexual de menores.

Estos correos, correspondientes a 2011, volvieron a poner bajo la lupa los vínculos de algunas figuras públicas con Epstein y generaron cuestionamientos hacia Ferguson.

La polémica se produjo además en un contexto especialmente delicado para la familia real, debido a la relación del príncipe Andrés con Epstein y a las consecuencias que esto tuvo para el exduque de York.

En este escenario, el posible regreso de Sarah Ferguson a Reino Unido ocurre mientras otros miembros de la familia real, como el príncipe Harry y Meghan Markle, también han vuelto a pisar territorio británico.

Así, su eventual regreso marcaría el final de un periodo de ausencia para la exduquesa de York, aunque todavía queda por conocer cuándo y dónde se instalará definitivamente.