¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio? La historia detrás de su rivalidad en Timbiriche

Thalía y Paulina Rubio protagonizaron una pelea que terminó en golpes y jalones de cabello durante su etapa en Timbiriche. El enfrentamiento ocurrió a finales de los años ochenta, cuando ambas formaban parte de la agrupación juvenil, y se convirtió en uno de los episodios más recordados de su rivalidad.

La relación entre las cantantes volvió a generar interés tras el estreno de Timbiriche, la serie de ViX que llegó a la plataforma el 9 de octubre de 2026 y que, en su cuarto episodio, aborda los conflictos surgidos después de la incorporación de Thalía al grupo.

Aunque durante décadas se especuló que las diferencias surgieron por la competencia artística, ambas han reconocido que fueron amigas antes de distanciarse. Paulina Rubio incluso aseguró que los problemas sentimentales y las relaciones entre los integrantes tuvieron un papel importante en su enfrentamiento.

¿Cómo fue la pelea entre Thalía y Paulina Rubio en Timbiriche?

La pelea ocurrió durante una presentación de Timbiriche y comenzó con una disputa por un micrófono, según los testimonios que las propias cantantes han compartido en diferentes entrevistas.

En el programa Historias Engarzadas, conducido por Mónica Garza, Paulina Rubio recordó que ambas comenzaron a arrebatarse el micrófono mientras estaban sobre el escenario, hasta que terminó golpeando a su compañera en la boca.

De acuerdo con su relato, Thalía reaccionó al golpe y ambas comenzaron a jalarse del cabello, mientras sus compañeros intentaban continuar con la presentación.

Por su parte, Thalía también reconoció el enfrentamiento durante una entrevista con Verónica Castro en el programa La Movida, emitido en la década de los noventa.

La intérprete de Amor a la mexicana explicó que su relación con Paulina se había deteriorado por pequeños desacuerdos que terminaron acumulándose.

"Cositas y cositas, el micrófono me lo quitaba, y yo a ella", recordó la cantante al hablar del conflicto.

Paulina situó el enfrentamiento en una presentación en Ciudad Guzmán, Jalisco, aunque otras versiones lo ubican en Toluca, Estado de México. La fecha y el lugar exactos no han podido establecerse de manera concluyente.

“Abrir puertas para otros”: El poderoso discurso de Thalía al recibir el Icon Award en Billboard Women in Music 2026 Reuters

Erik Rubín revela qué pasó después de la pelea

El conflicto entre las cantantes no habría terminado al bajar del escenario. Erik Rubín, quien también formaba parte de Timbiriche, recordó que ambas volvieron a enfrentarse cuando los integrantes abordaron una camioneta después de un concierto.

Durante una entrevista con El Escorpión Dorado, el músico explicó que Thalía y Paulina ya mantenían una relación complicada, pese a que anteriormente habían sido amigas.

Según Rubín, Paulina se lanzó desde la parte trasera del vehículo para agarrar del cabello a Thalía, quien respondió a la agresión.

El cantante también reconoció que existían desacuerdos relacionados con los micrófonos y la participación de ambas en las presentaciones.

¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio?

Durante años, la rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio fue relacionada con la competencia por convertirse en la integrante más popular de Timbiriche.

Paulina había formado parte de la agrupación desde sus inicios, mientras que Thalía ingresó en 1986 para ocupar el lugar que dejó Sasha Sokol.

Sin embargo, en noviembre de 2021, durante una entrevista con Yordi Rosado, la llamada Chica Dorada ofreció otra explicación sobre el origen de sus diferencias.

"Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón", declaró la cantante, quien aseguró que los desacuerdos ya existían antes del enfrentamiento.

Rubio explicó que los problemas tenían relación con los noviazgos, los besos y las relaciones sentimentales entre los jóvenes integrantes del grupo, y no únicamente con la búsqueda de protagonismo.

También afirmó que Yolanda Miranda Mange, madre de Thalía, no aprobaba su amistad porque consideraba que su hija no debía relacionarse con otras jóvenes que pudieran competir con ella.

Paulina Rubio apareció en la presentación de un disco de Thalía y desató otra polémica

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio volvió a generar controversia en febrero de 2004, cuando la llamada Chica Dorada apareció inesperadamente en la presentación de Greatest Hits, el álbum recopilatorio de su excompañera de Timbiriche.

El evento se celebró en la discoteca Bongos de Miami, propiedad de Emilio y Gloria Estefan. Aunque Thalía era la protagonista de la noche, la llegada de Paulina llamó la atención de los periodistas que cubrían el lanzamiento.

Según relató Óscar Petit, reportero de Despierta América, los medios se acercaron a Paulina para grabarla mientras Thalía ofrecía un espectáculo musical.

Foto: Especial

La intérprete de Amor a la mexicana expresó posteriormente su sorpresa por la visita, pues aseguró que ambas no mantenían una amistad cercana desde su salida de Timbiriche.

"No somos ni amigas, ni enemigas", declaró Thalía a El Gordo y La Flaca, antes de cuestionar las intenciones de su excompañera.

Sin embargo, Paulina Rubio ofreció una versión distinta. Aseguró que había sido invitada al evento y que Joe Bonilla, publicista que había trabajado con ambas artistas, insistió en que asistiera.

La cantante también explicó que permaneció alrededor de 20 minutos en el camerino de Thalía, donde conversaron sobre asuntos personales. Según su testimonio, nunca imaginó que su presencia pudiera resultar incómoda.

Al conocer las declaraciones de Thalía, Paulina aseguró que le envió flores para disculparse y sugirió que la molestia podía estar relacionada con su éxito musical.

En aquel momento, Te quise tanto, de Paulina Rubio, ocupaba el primer lugar en una clasificación de Billboard, mientras Cerca de ti, de Thalía, se encontraba en la segunda posición.

¿Thalía y Paulina Rubio se reconciliaron?

Pese a la rivalidad que marcó sus primeros años como artistas, ambas cantantes reconocieron públicamente que llegaron a solucionar sus diferencias.

Una entrevista de 1988 con Verónica Castro, recuperada recientemente, muestra a Paulina Rubio hablando sobre su relación con Thalía y recordando una reconciliación durante una visita a Bogotá, Colombia.

La cantante explicó que ambas lloraron después de conversar sobre sus problemas y reconocieron el cariño que existía entre ellas.

En aquella conversación, Paulina también rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta envidia hacia su compañera y reconoció que ambas tenían talento y aspiraciones profesionales.

Décadas después, en su entrevista de 2021 con Yordi Rosado, Rubio aseguró que había retomado el contacto con Thalía mediante mensajes, en parte gracias a la intervención de Yolanda Andrade.

Aunque las dos artistas construyeron exitosas carreras como solistas, su relación durante Timbiriche continúa despertando curiosidad entre los seguidores de la agrupación.

bgpa