Padre de Meghan Markle denunciado por su hijo por presunta posesión de material ilícito

Thomas Markle Jr. aseguró que denunció a su padre, Thomas Markle Sr., tras encontrar presunto material de abuso sexual infantil entre sus pertenencias en Cebú, Filipinas, de acuerdo con un reporte de The Sun retomado por People.

El señalamiento involucra al padre de Meghan Markle, de 82 años, y habría llevado a su hijo a contactar a autoridades de Filipinas y Estados Unidos. La información sobre una investigación procede del diario británico, mientras que People indicó que la policía filipina no respondió de inmediato a su solicitud de confirmación.

¿Qué denunció el hijo de Thomas Markle?

Según su testimonio a The Sun, Thomas Markle Jr. encontró fotografías y videos que consideró ilícitos entre las pertenencias de su padre, por lo que decidió informar a la policía. El hallazgo habría ocurrido en la vivienda de Cebú, aunque el contenido, su procedencia y la responsabilidad sobre su posesión permanecen sujetos a verificación.

“Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre”, declaró al periódico británico, al explicar por qué tomó la decisión de acudir a las autoridades pese al vínculo familiar.

Thomas Jr., quien había acompañado y cuidado a su padre durante sus problemas de salud, también afirmó que dejaría de tener contacto con él. De acuerdo con el reporte, señaló que únicamente volvería a involucrarse si fuera requerido para declarar sobre lo que asegura haber encontrado.

La pareja se conoció mientras él estaba hospitalizado en Filipinas. Grosby

El hijo de Markle sostuvo que comunicó sus señalamientos a la policía local, a una línea de denuncias del FBI, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y a la policía estatal de Pensilvania, según la información publicada por The Sun.

¿Qué se sabe de la presunta investigación?

El diario británico informó que autoridades filipinas habrían dispuesto la intervención de una unidad especializada en protección de mujeres y niños. También sostuvo que el FBI recibió una declaración de Thomas Jr.

El caso también ha provocado versiones encontradas dentro de la familia: Page Six reportó que Samantha Markle rechazó las acusaciones de su hermano.

Thomas Markle, de 81 años, fue sometido a una amputación de pierna por una emergencia vascular. | Grosby

Por otro lado, un representante de los duques de Sussex declinó comentar cuando fue consultado por People.

Meghan y su padre mantienen un distanciamiento que se hizo público durante los preparativos de su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018, después de la controversia por unas fotografías preparadas para paparazzi y de los problemas de salud que Thomas reportó entonces.

bgpa