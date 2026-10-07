El gran misterio de Timbiriche: ¿Por qué Paulina Rubio prefirió no opinar sobre la serie?

A días del estreno de la nueva serie de Timbiriche, una ausencia llamó especialmente la atención. Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra unieron sus voces para deslindarse públicamente de la producción de ViX, pero entre ellos no apareció Paulina Rubio.

¿Por qué Paulina Rubio no habló sobre la serie de Timbiriche?

Paulina Rubio formó parte de la primera etapa de Timbiriche y posteriormente construyó una exitosa carrera como solista. A diferencia de sus seis excompañeros, su nombre no aparece en el comunicado y tampoco ha hecho pública una postura sobre la producción.

Hasta ahora no existe una explicación pública de Paulina Rubio sobre su decisión de no participar en el pronunciamiento ni sobre su postura frente a la serie de ViX. Cuartoscuro

La ausencia resulta llamativa precisamente por el peso que tuvo dentro del grupo y porque la serie utiliza elementos relacionados con la historia de la agrupación.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si fue invitada a participar en el pronunciamiento, si decidió no hacerlo o si simplemente optó por mantenerse al margen.

Lo que sí se sabe es que durante los últimos años los reencuentros de los integrantes originales no han sido sencillos. En distintas ocasiones se ha hablado de reunir nuevamente a los siete miembros que marcaron una de las etapas más recordadas del grupo, pero los compromisos profesionales y personales de cada uno han dificultado concretar un proyecto conjunto.

Por ello, el silencio de Paulina puede leerse únicamente como una postura de reserva mientras ella no explique públicamente sus razones.

El comunicado de los integrantes de Timbiriche ante la serie

El pronunciamiento fue difundido por los seis artistas que decidieron marcar distancia con la producción. En el documento explicaron que durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de sus vidas y que compartieron desde escenarios y canciones hasta experiencias personales.

Mientras Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra cuestionaron la producción, ella no se ha pronunciado. IG bennyibarra

Sin embargo, fueron contundentes al hablar de la serie: aseguraron que ninguno participó en su creación, que no fueron consultados sobre las historias que serán presentadas y que tampoco autorizaron el uso de su “imagen, voz o identidad”.

Otro punto que generó inquietud entre los integrantes es que, según afirmaron, ni siquiera habían sido invitados a ver la producción antes de su estreno.

La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalaron.

Aunque Paulina Rubio formó parte de la alineación original de Timbiriche, su nombre no aparece en el comunicado conjunto en el que seis de sus compañeros marcaron distancia con la ficción. Cuartoscuro

También reconocieron la libertad creativa de los realizadores, pero establecieron una diferencia entre tomar una época como inspiración y construir una ficción alrededor de personas reales y reconocibles sin haberlas involucrado.

La polémica serie de Timbiriche

La producción, encabezada por Pablo Cruz, se presenta como una ficción inspirada en acontecimientos reales. El productor ha explicado que el equipo realizó una investigación sobre la historia de Timbiriche, pero que tomó esos elementos para construir su propia interpretación.

La serie de Timbiriche ha provocado polémica por abordar acontecimientos inspirados en la vida de sus integrantes sin contar con la participación de los miembros originales. Cuartoscuro / IG paulinarubio

La serie también abordará episodios difíciles relacionados con los integrantes, incluida la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, además de las presiones laborales, conflictos y experiencias de quienes crecieron bajo los reflectores.

El comunicado de los seis integrantes deja, además, una puerta abierta. Los artistas aseguraron que quizá algún día decidan contar su propia versión de la historia, pero bajo sus propios términos.

Por ahora, el silencio de Paulina Rubio se convierte en uno de los misterios alrededor del estreno. La cantante no ha explicado públicamente por qué no aparece en el comunicado, por lo que, hasta que ella misma hable, cualquier respuesta definitiva sobre su ausencia sería solo una conjetura.