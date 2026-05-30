Emme Maribel Muñiz celebró su esperada graduación de la preparatoria en Los Ángeles, California, cobijada por el amor incondicional de su madre, Jennifer López.

Sin embargo, el histórico evento familiar quedó empañado por la ausencia total de su padre, Marc Anthony, quien se convirtió en el blanco de duras críticas tras no ser visto en ninguna de las celebraciones.

Mientras la Diva del Bronx coordinaba los festejos junto a su madre, Guadalupe Rodríguez, las cámaras captaron un detalle que sacudió por completo al mundo del espectáculo.

Al festejo escolar no solo asistió el círculo más íntimo de la cantante, sino que también se hizo presente Samuel Affleck, el hijo menor de su exesposo Ben Affleck, confirmando que la unión entre las familias extendidas persiste, haciendo que el vacío dejado por el salsero fuera aún más evidente para la prensa internacional.

Emme, hija de Jennifer López, se gradúa ¿Dónde estuvo Marc Anthony? Instagram

¿Qué pasó con Marc Anthony en la graduación de Emme Maribel?

Marc Anthony desató un fuerte escándalo mediático al no asistir a la graduación escolar de su hija Emme Maribel en Los Ángeles. El cantante brilló por su ausencia en este logro familiar, mientras Jennifer López festejó con toda la familia.

El contraste entre ambos padres no pudo ser más drástico en una semana crucial para la joven de 18 años. Apenas un día antes del evento escolar, la propia Jennifer López había enternecido a la audiencia televisiva al confesar que llevaba semanas sumida en un mar de lágrimas debido al nudo en el estómago que le provocaba ver a su hija cerrar esta etapa escolar para alistar sus planes de iniciar la universidad.

Emme, hija de Jennifer López, se gradúa ¿Dónde estuvo Marc Anthony? Instagram

Del otro lado de la moneda, el intérprete de "Vivir mi vida" ha optado por mantener un hermetismo absoluto en sus plataformas digitales, evitando lanzar cualquier tipo de felicitación pública para su heredera.

Fuentes cercanas de la industria señalan que el salsero se encuentra enfocado en la dulce espera de su segundo bebé al lado de la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien se casó a principios de 2023.

Emme, hija de Jennifer López, se gradúa ¿Dónde estuvo Marc Anthony? Instagram

El historial de una polémica separación familiar

La relación entre Jennifer López y Marc Anthony parecía ser el ejemplo perfecto de una copaternidad pacífica y ejemplar tras su divorcio definitivo en el año 2014.

Durante más de una década, la expareja de superestrellas se encargó de presumir un frente unido, compartiendo de manera pública múltiples cumpleaños, festivales escolares y fechas importantes en el crecimiento de sus hijos en común.

No obstante, las dinámicas familiares comenzaron a transformarse de manera drástica tras las recientes nupcias de ambos con sus respectivas parejas.

Mientras Marc Anthony echaba raíces profundas en la costa de Florida junto a Nadia Ferreira, JLo atravesaba una montaña rusa de emociones en la costa oeste que incluyó su sonado matrimonio y posterior separación del actor Ben Affleck, lo que parece haber distanciado los canales de comunicación cotidianos entre los dos cantantes.

La sorpresiva inasistencia del neoyorquino a la ceremonia de Los Ángeles ha sembrado la duda sobre el verdadero estatus de su relación con Emme Maribel, especialmente en una etapa tan vulnerable como la transición hacia la vida adulta e independiente.

Luciendo un elegante traje beige de corte relajado y una gran sonrisa, la velada demostró que la joven cuenta con un sólido sistema de apoyo materno, a pesar de las notables ausencias en el banquillo paterno.

¿Consideras justificable que un artista priorice sus compromisos laborales y su nueva familia por encima de los momentos clave en la vida de sus hijos mayores?