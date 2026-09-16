Edgar Barrera, Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL y Paco Amoroso, nominados al Latin Grammy

El mexicano Edgar Barrera volvió a encabezar la lista de los nominados el Latin Grammy con 10 nominaciones, seguido de figuras como Rosalía, Jorge Drexler, CA7RIEL y Paco Amoroso y Karol G.

Barrera también opta a Productor del Año y Compositor del Año en trabajos de Karol G, Carín León, Grupo Frontera, Becky G y Santana. Está nominado a Mejor Canción Regional Mexicana por Ese hombre es malo, de Karol G; No Capea, de Xavi con Grupo Frontera, y Ojitos bellos, de Grupo Frontera.

También opta a Canción del Año con Heridas, de Karol G y Álbum del Año, por Tropicoqueta, también de la colombiana; y a Álbum del Año de Carín León por Muda. Edgar Barrera cuenta con 82 nominaciones en la historia del Latin Grammy, de las cuales ha ganado 29 hasta el momento.

Rosalía es una de las artistas que tiene siete nominaciones gracias a su disco LUX (Complete Works), nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, y La Perla está considerada en la categoría de Grabación del Año y Mejor Canción Pop. Sauvignon Blanc está nominada en la categoría de Mejor Video Oficial Versión Corta.

Rosalía Cortesía Ale Correa

Desde luego no podía faltar el talento de Jorge Drexler en las categorías de Grabación del Año con ¿Cómo se ama?; Álbum del Año por Taracá; Canción del Año con ¿Cómo se ama? y Mejor Canción Alternativa por Ante la duda, baila, entre otros.

Jorge Drexler Instagram

El dueto argentino de CA7RIEL y Paco Amoroso compiten a Grabación del Año por Ha Ha, Álbum del Año con FREE SPIRITS, Canción del Año por Hasta Jesús tuvo un mal día, que también está en la de Mejor Canción Pop/Rock.

Ca7riel y Paco Amoroso Pável Jurado

Karol G compite con su Tropicoqueta a Mejor Álbum del Año y a Grabación del Año por Coleccionando heridas, que también busca el premio a Canción del Año. Además logró colarse en la categoría de Mejor Interpretación Urbana por Dile Luna ft. Eddy Lover, y Mejor Interpretación Reguetón por Verano Rosa, junto a Mejor Canción Regional Mexicana por Ese hombre es malo.

Karol G Foto: Cuartoscuro

¿Quién más está nominado a los Latin Grammy?

El joven rapero y folclorista argentino Milo J, de 19 años, logró seis nominaciones en la categoría de Mejor Grabación del Año por Niño y por su sentido disco La vida es más corta en la de Mejor Álbum del Año. Solifican 12 busca el galardón a Canción del Año y Gil ft. Trueno, en la categoría de Mejor Interpretación Urbana.

Macario Martínez, el mexicano que se hizo viral, está nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista, junto a Sofía Monroy, Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, maye, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Macario martínez Especial

En la categoría de Grabación del Año también compiten Silvana Estrada (Dime), Loulu Gilberto (O Amor Nos Encontrou), Karol G y Marco Antonio Solís (Coleccionando heridas), Mon Laferte (Femme Fatale), Carín León (Desde que te tengo) y Elena Rose (Alma).

Silvana Estrada Mezcalent

En el Álbum del Año: Equilibrivm (Anitta), Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada), Femme Fatale (Mon Laferte), Muda (Carín León) y ¿Dónde es el after? (Rawayana).

Mon Laferte Facebook

¿Cuándo se entregarán los Latin Grammy?

La edición 27 del Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre de 2026, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en una ceremonia que será transmitida en vivo.

“Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27 entrega anual del Latin Grammy.