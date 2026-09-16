Roger Waters llama “cobarde” a Ed Sheeran tras la expulsión de Macklemore de su tour

El universo de la música está en medio de una polémica protagonizada por Ed Sheeran; ahora, el rockero Roger Waters lo llama “cobarde” tras la expulsión de Macklemore del tour y la postura del cantante de “Photograph” en el conflicto Israel-Palestina.

La tensión política que sacude al mundo entero ha derribado definitivamente la frágil frontera entre el entretenimiento comercial y el activismo en los escenarios.

El cofundador de Pink Floyd tomó sus redes sociales para dar una opinión sobre la decisión de Ed Sheeran de desvincular a Macklemore del resto de sus presentaciones en Estados Unidos, debido al mensaje de apoyo al pueblo palestino y denunciar las acciones bélicas en Gaza que el rapero mostró abiertamente como telonero.

Ante la tímida respuesta de Sheeran, quien intentó lavarse las manos amparándose en la postura de la promotora y defendiendo una "neutralidad", Roger Waters no tardó en dar su opinión y remarcar que el mundo musical se divide entre quienes hacen lo correcto y quienes agachan la cabeza por mero cálculo corporativo.

Roger Waters muestra apoyo a Palestina Instagram @rogerwaters

Roger Waters arremete contra Ed Sheeran: “Hay dos clases de personas en este mundo”

Roger Waters, célebre por su defensa radical de la causa palestina (incluso siendo productor de un documental sobre el conflicto bélico), difundió un video a través de sus redes sociales, dirigido al creador de Shape of You.

Con el título “¿Ed quién?”, el bajista de Pink Floyd sentenció que en la vida existen únicamente dos perfiles de seres humanos: aquellos que actúan con valentía ética cuando el momento lo exige, y aquellos que se pliegan al sistema por cobardía:

Hay dos tipos de personas en este mundo. Están las que hacen lo correcto; el rapero Macklemore sería una de ellas. Y hay muchísima gente, por desgracia, [..] imbéciles y cobardes como tú que hacen lo incorrecto.

La expulsión de Macklemore del resto del Loop Tour de Ed Sheeran provocó una avalancha de opiniones de otros artistas, a favor y en contra de la decisión tomada por el equipo del cantante.

Todos los artistas invitados a actuar como teloneros anunciaron su salida, entre ellos, Finneas, reputado productor y hermano de Billie Eilish, Lukas Graham, Aaron Rowe y el grupo de folk irlandés Beoga.

Mientras figuras como la activista Greta Thunberg, el grupo norirlandés Kneecap o la cantante Kehlani expresaron su respaldo incondicional a Macklemore; aunque otras personalidades de la música como la intérprete pop Pink manifestaron su rechazó a los discursos del rapero por considerarlos sesgados o perjudiciales para la comunidad judía.

Ed Sheeran @teddysphotos

Macklemore y el discurso que comenzó todo: “Palestina libre”

El desencadenante de esta crisis tuvo lugar a principios de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante dos veladas consecutivas, Macklemore tomó el micrófono para dirigirse a una multitud cercana a las noventa mil personas y difundió el mensaje de "Palestina libre".

Aseguró a los habitantes de Gaza que no estaban olvidados por la comunidad internacional e interpretó en vivo “Hind's Hall”, la célebre canción de protesta lanzada en 2024 en apoyo a los campamentos universitarios.

Días después y ante el escrutinio, el propio Macklemore reveló que magnates de la industria como Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y del Gillette Stadium, presionaron fuertemente al equipo directivo de la gira para que el rapero fuera apartado inmediatamente. La consigna transmitida por la promotora Messina Touring Group fue tajante: si Macklemore continuaba en el cartel, múltiples estadios cancelarían los conciertos programados para la gira de Sheeran.