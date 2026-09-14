¡Rompe récord! 'La maldición de Widow's Bay' gana 14 Emmy; ¿de qué trata la serie y dónde verla?

La maldición de Widow’s Bay se convirtió en una de las grandes ganadoras de los premios Emmy 2026, luego de llevarse el reconocimiento a Mejor Serie de Comedia y cerrar su paso por los galardones con 14 estatuillas, un récord para una producción de comedia.

La serie de Apple TV llegó a la ceremonia con 19 nominaciones y consiguió premios tanto en categorías técnicas como en actuación, dirección y guion. Matthew Rhys ganó como Mejor Actor en una Serie de Comedia, mientras que Stephen Root y Kate O'Flynn también fueron reconocidos por sus interpretaciones.

Pero, ¿de qué trata La maldición de Widow’s Bay y por qué una historia que mezcla terror con comedia terminó convirtiéndose en una de las revelaciones de la televisión?

¿De qué trata La maldición de Widow’s Bay?

La historia se desarrolla en Widow's Bay, un pequeño pueblo ubicado en una isla a unos 65 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra, un lugar aparentemente tranquilo, pero con un problema importante: sus habitantes están convencidos de que está maldito.

El protagonista es Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, alcalde de la comunidad y uno de los pocos que no parece creer demasiado en las historias sobrenaturales que circulan entre los vecinos.

Widow's Bay atraviesa además una crisis. Tiene problemas de conectividad, poca actividad económica y no precisamente la mejor reputación entre quienes viven fuera de la isla. Ante esto, Loftis decide apostar por una idea ambiciosa: convertir el pueblo en un destino turístico para garantizar un mejor futuro para la comunidad y para su hijo adolescente.

Contra todo pronóstico, el proyecto funciona y los visitantes comienzan a llegar.

Matthew Rhys, protagonista de La maldición de Widows Bay Especial

El inconveniente aparece cuando las viejas historias que durante años parecieron simples supersticiones empiezan a hacerse realidad. Aquello que el alcalde intentaba vender como folclor local comienza a demostrar que los habitantes quizá tenían razones para tener miedo.

A partir de ahí, la serie combina criaturas, leyendas y sucesos sobrenaturales con los problemas cotidianos de sus habitantes.

Terror y comedia en una misma serie

Aunque compitió en los Emmy como comedia, La maldición de Widow’s Bay no funciona como una comedia tradicional.

Su creadora, Katie Dippold, tiene experiencia precisamente en ese género: formó parte del equipo de guionistas de Parks and Recreation y posteriormente escribió películas como The Heat y Ghostbusters.

Katie Dippold, guionista de la serie ganadora de los premios Emmy AFP

Sin embargo, en Widow's Bay decidió combinar ese humor basado en personajes excéntricos con su interés por el cine de terror. La propia Dippold ha explicado que quería que los momentos sobrenaturales se tomaran en serio y no convertir la serie simplemente en una parodia del género.

De hecho, la conexión con Parks and Recreation es todavía mayor.

Dippold comenzó a escribir una versión de Widow's Bay alrededor de 2008 y utilizó aquel guion como muestra de su trabajo para conseguir un puesto como guionista de Parks and Recreation. Con los años retomó el proyecto y transformó aquella versión más enfocada en los chistes en una historia con mayor presencia del terror, el suspenso y la mitología del pueblo.

¿Cuántos capítulos tiene La maldición de Widow’s Bay?

La primera temporada de La maldición de Widow’s Bay tiene 10 episodios, con capítulos que rondan los 40 minutos.

La serie debutó el 29 de abril de 2026 y está protagonizada por Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Stephen Root, Kevin T. Carroll, Dale Dickey y Kingston Rumi Southwick. Entre sus directores se encuentran Hiro Murai, Ti West, Sam Donovan y Andrew DeYoung.

El poster promocional de Widows Bay Apple TV

Además, tras el éxito de su primera entrega, Apple TV ya renovó la producción para una segunda temporada.

¿Dónde ver La maldición de Widow’s Bay en México?

En México, La maldición de Widow’s Bay puede verse completa a través de Apple TV.

Los 10 episodios de la primera temporada están disponibles en la plataforma, que ofrece la producción tanto en inglés como con audio en español latino y subtítulos en español.

Su triunfo en los Emmy terminó por convertirla en una de las producciones más destacadas de 2026: ganó 14 premios, incluyendo Mejor Serie de Comedia, estableciendo además un nuevo récord de victorias para una comedia en una sola edición de los galardones.

bgpa