Spider-Man: Un nuevo día supera a Star Wars en taquilla de EU; Lucasfilm reacciona

Spider-Man le quitó a Star Wars: El despertar de la fuerza un récord que conservaba desde 2015. Con Un nuevo día, el superhéroe se convirtió en el protagonista de la película más taquillera de la historia en Norteamérica, un logro que incluso Lucasfilm celebró.

La cinta protagonizada por Tom Holland llegó a 936.773 millones de dólares en ese mercado tras 47 días en cartelera. Así rebasó los 936.66 millones de dólares que había conseguido El despertar de la fuerza.

Campal en el cine por Spider-Man, la película. Especial

Lucasfilm felicita a Spider-Man por superar a Star Wars

Lejos de dejar pasar el cambio de récord, Lucasfilm dedicó un mensaje al director Destin Daniel Cretton, a Tom Holland y a los equipos de Sony Pictures y Marvel Studios.

“Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm felicitamos enormemente a Destin, Tom, a todo el equipo de Sony Pictures y Marvel Studios, y a todo el equipo detrás de Spider-Man: Un nuevo día por establecer un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y arrebatarle la corona a Star Wars: El despertar de la fuerza”.

El gesto acompañó un hito para la película: antes de alcanzar el primer puesto, Un nuevo día ya se había convertido en la segunda cinta que supera los 900 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Un nuevo día

El éxito de la nueva aventura de Peter Parker también se refleja fuera de Norteamérica. Su recaudación mundial ronda los 2 mil 450 millones de dólares.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, retoma la vida de Peter después de Spider-Man: No Way Home, cuando todos olvidaron quién era. Ahora, además de enfrentar esa nueva etapa, el personaje suma un récord que durante más de una década perteneció a Star Wars.