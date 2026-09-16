Diagnóstico de Alex Fernández: revelan padecimientos por los que fue hospitalizado de urgencia

Los padecimientos del cantante Alex Fernández, hijo de "El Potrillo", por los que fue hospitalizado de urgencia en Guadalajara, fueron revelados por su equipo de trabajo a través de un comunicado.

Luego de que el pasado 15 de septiembre fue anunciada la cancelación de la presentación del cantante en Culiacán por razones médicas, este miércoles 16 su equipo actualizó el estado de salud de Alex.

Alex Fernández fue hospitalizado de urgencia en Guadalajara

Alex Fernández fue hospitalizado de urgencia. @alexfernandez.g

En un primer comunicado, el equipo del hijo de Alejandro Fernández anunció que el cantante tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital en Guadalajara por complicaciones médicas.

Por lo anterior, señalaron que era imposible que Alex se presentara en Culiacán por las celebraciones de El Grito de Independencia, como lo tenía previsto.

De acuerdo con lo informado, Fernández estaba en Las Vegas y desde ahí salió en un vuelo privado con destino a Culiacán, en donde ofrecería un concierto en la explanada del Palacio de Gobierno, sin embargo, desviaron el vuelo a Guadalajara para trasladarlo de urgencia a un hospital.

En ese momento, el equipo de Alex refirió que estaba bajo atención médica y con “pronóstico reservado”.

En tanto, pidieron disculpas y pidieron comprensión por la ausencia del cantante en Culiacán.

La presentación de Alex Fernández en Culiacán estaba prevista a las 21:00 horas del 15 de septiembre, con una duración aproximada de poco más de una hora y media.

Diagnóstico del cantante Alex Fernández

Un día después de informar que había sido hospitalizado, el equipo del cantante reapareció en sus redes sociales con un nuevo comunicado revelando el diagnóstico que llevó a Alex Fernández de urgencia al hospital.

Según lo comunicado por el canal oficial del hijo de “El Potrillo”, Alex evoluciona favorablemente tras dos padecimientos: infección respiratoria y gastrointestinal.

El equipo de Alex anunció que el cantante continúa progresando en su recuperación, bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que lo atienden.

Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, se lee en el texto.

Acerca de una posible reprogramación de su participación, lo único que se sabe hasta ahora es lo interpretado en el primer comunicado, en donde señalaron que su equipo trabajaba con los organizadores para reprogramar la actuación “cuando las circunstancias lo permitan”.

Alex Fernández fue hospitalizado de urgencia. @alexfernandez.g

Camila Fernández también canceló en Las Vegas

La tercera generación de la famosa dinastía Fernández parece no atravesar por el mejor momento puesto que mientras Alex canceló su concierto en Culiacán, su hermana Camila tampoco se presentó en un evento que tenía programado en Las Vegas; ambos shows serían el 15 de septiembre, con motivo de las celebraciones por El Grito de Independencia.

Aunque las razones de Alex Fernández de la cancelación en Culiacán fueron médicas, Camila tuvo problemas para llegar a Las Vegas por cuestiones de trámites.

Camila Fernández. @camifdzoficial

El equipo de la cantante comunicó que Camila Fernández no podría presentarse en el show programada junto a su padre, “El Potrillo”, debido a un retraso en la entrega de su permiso laboral, documento necesario para trabajar en Estados Unidos.

Lamentamos informar que Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura en el show de Alejandro Fernández en Las Vegas el día de mañana, 15 de septiembre, debido a un retraso inesperado en la entrega de su permiso laboral”, indica el mensaje.

El equipo de la hija de Alejandro Fernández agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió comprensión ante la cancelación.

Alejandro Fernández triunfa en la MGM Grand Garden Arena

Pese a la cancelación de Camila, Alejandro Fernández se presentó el pasado 15 de septiembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, como parte de su gira De Rey a Rey, un espectáculo con el que rinde homenaje a la trayectoria y al legado musical de su padre, Vicente Fernández.

La presentación estaba programada para comenzar a las 9:00 de la noche y se convirtió en uno de los eventos principales de las celebraciones por la Independencia de México en la ciudad. Para Alejandro, además, se trató de una fecha especial, pues este 2026 marcó su 23.º año consecutivo celebrando las Fiestas Patrias en Las Vegas.

Alejandro Fernández en Las Vegas. @alexoficial

Durante el espectáculo, el cantante llevó al escenario parte del repertorio ranchero que ha acompañado su carrera y que también forma parte de la historia musical de su familia. El concepto de De Rey a Rey gira precisamente alrededor de las canciones que hicieron de Vicente Fernández una de las figuras más importantes de la música mexicana, pero interpretadas ahora por Alejandro desde su propia trayectoria.

El concierto tuvo como telón de fondo la celebración de la Independencia de México y el homenaje a Vicente Fernández, una combinación que permitió al cantante mantener presente el legado familiar mientras continúa construyendo su propia historia dentro de la música mexicana.