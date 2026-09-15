¡El regreso más esperado! La Momia 4 inicia rodaje y adelanta su fecha de estreno

Después de más de dos décadas separados en esta franquicia, Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a interpretar a Rick y Evelyn O’Connell.

La Momia 4 ya comenzó su rodaje y también modificó la fecha en la que llegará a los cines.

¿Cuándo se estrena La Momia 4?

Universal Pictures adelantó el estreno de La Momia 4. La película estaba prevista para mayo de 2028, pero ahora llegará a los cines el 15 de octubre de 2027, casi siete meses antes de lo contemplado.

La producción ya comenzó con Brendan Fraser nuevamente como Rick O’Connell, personaje que interpretó por primera vez en 1999 y que mantuvo durante las tres películas de aquella etapa de la franquicia.

Rachel Weisz también retomará el papel de Evelyn O’Connell. La actriz no interpretaba al personaje desde El regreso de la momia, estrenada en 2001.

Weisz no participó en La Momia: La tumba del emperador dragón de 2008. En aquella película, Maria Bello asumió el papel de Evelyn, mientras Fraser regresó como Rick.

La cuarta entrega será, por tanto, la primera película en 26 años que tendrá nuevamente a Fraser y Weisz juntos como los protagonistas de la saga.

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán como Rick y Evelyn O'Connell en La Momia 4. Universal Pictures

La Momia 4 recupera a parte del elenco original

El regreso no se limita a Rick y Evelyn. John Hannah volverá como Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn y uno de los personajes presentes en las tres películas protagonizadas por Fraser.

También se confirmó la participación de Oded Fehr, quien retomará el papel de Ardeth Bay. El personaje es el líder de los Medjay que ayuda a Rick y Evelyn a combatir a Imhotep en las dos primeras películas.

Fehr no apareció en La tumba del emperador dragón, por lo que su última participación en la franquicia ocurrió en El regreso de la momia de 2001.

Otro de los regresos confirmados es el de Kevin J. O’Connor como Beni Gabor, antiguo compañero de Rick que termina trabajando para Imhotep en la cinta de 1999.

Su presencia plantea una incógnita dentro de la historia debido a que Beni muere al final de aquella película. El personaje queda atrapado en Hamunaptra y es atacado por los escarabajos después de intentar escapar con parte del tesoro.

Hasta ahora no se ha informado cómo será incorporado nuevamente ni si su participación ocurrirá dentro de la línea temporal principal.

Con Fraser, Weisz, Hannah, Fehr y O’Connor, la película reunirá a cinco integrantes del reparto de La Momia de 1999.

Rick O'Connell regresará en La Momia 4, nuevamente interpretado por Brendan Fraser. X: @screentime

Numan Acar se suma al reparto de La Momia 4

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Numan Acar, actor de origen turco-alemán que ha participado en producciones como Aladdín de 2019, donde interpretó a Hakim.

Acar también ha trabajado en películas y series como Spider-Man: Far From Home y Homeland. Universal todavía no ha revelado qué personaje interpretará en la nueva entrega de La Momia.

El resto del reparto tampoco se conoce por completo y algunos personajes relacionados con la familia O’Connell permanecen sin confirmación.

Entre ellos está Alex O’Connell, hijo de Rick y Evelyn, quien apareció desde El regreso de la momia. Freddie Boath lo interpretó cuando era niño y Luke Ford asumió el personaje adulto en la tercera película.

¿De qué tratará La Momia 4?

Universal mantiene en secreto la historia y todavía no ha publicado una sinopsis oficial. Tampoco se conoce quién será el antagonista ni cuál será la amenaza que llevará nuevamente a Rick y Evelyn a la acción.

Uno de los puntos pendientes es la relación de la película con La Momia: La tumba del emperador dragón.

La tercera entrega abandonó Egipto y trasladó la historia a China, donde la familia O’Connell se enfrentó al emperador Han, interpretado por Jet Li.

Hasta ahora no se ha anunciado que la cuarta película vaya a eliminar aquella historia de la continuidad. Los detalles disponibles tampoco permiten saber cuánto tiempo habrá pasado para Rick y Evelyn dentro de la ficción.

La posible vuelta a Egipto ha sido mencionada durante el desarrollo del proyecto, aunque todavía faltan detalles oficiales sobre las locaciones y el argumento.

La Momia de 1999 inició la saga protagonizada por Rick O'Connell y Evelyn Carnahan. Universal Pictures

¿Quién dirigirá La Momia 4?

La nueva película no contará con Stephen Sommers, quien escribió y dirigió La Momia de 1999 y posteriormente estuvo al frente de El regreso de la momia.

La dirección quedó en manos de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, integrantes del colectivo cinematográfico Radio Silence.

Los cineastas han trabajado juntos en Ready or Not, Scream de 2022, Scream VI y Abigail. Su filmografía se ha desarrollado principalmente entre el terror, la comedia y la acción.

El guion fue escrito por David Coggeshall, mientras Sean Daniel regresará como productor. Daniel mantiene una relación con la franquicia desde la película de 1999 y también participó en las siguientes producciones relacionadas con La Momia.