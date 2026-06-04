¡Pocos lo saben! Angelina Jolie estudió una profesión ligada a la muerte

Cuando se piensa en Angelina Jolie, es común hablar de alfombras rojas y su reconocida labor humanitaria alrededor del mundo. Sin embargo, existe un capítulo poco conocido de su juventud que parece sacado de una película completamente diferente.

Mucho antes de protagonizar exitosas películas y convertirse en una de las celebridades más influyentes del mundo, la actriz tenía en mente una carrera profesional muy alejada del espectáculo. De hecho, durante su adolescencia estudió una actividad relacionada directamente con la muerte.

La revelación ha sorprendido durante años a sus seguidores, especialmente porque se trata de una profesión que pocos imaginarían asociada con una de las mujeres más famosas del cine.

El inesperado plan de vida de Angelina Jolie

La historia se remonta a cuando Jolie tenía apenas 14 años. En aquella etapa de su vida decidió poner en pausa temporalmente sus estudios de actuación para explorar otros intereses que despertaban su curiosidad.

Mientras muchos adolescentes de su edad pensaban en deportes o música, ella optó por inscribirse en cursos enfocados en el embalsamamiento y la gestión de servicios funerarios.

Su intención era prepararse para trabajar dentro de la industria funeraria y, eventualmente, convertirse en directora de funerales.

Aunque la idea pueda parecer extraña para quienes conocen únicamente su faceta artística, la propia actriz ha explicado que su interés tenía un origen mucho más profundo de lo que muchos podrían imaginar.

La experiencia familiar que cambió su perspectiva

Lejos de tratarse de una simple etapa rebelde, la motivación de Angelina Jolie nació tras vivir una experiencia familiar dolorosa.

Según ha relatado en diversas ocasiones, la muerte de su abuelo tuvo un fuerte impacto en ella. Sin embargo, más allá de la pérdida, lo que realmente llamó su atención fue la manera en que se desarrolló el funeral.

La joven consideró que el proceso había sido demasiado frío y distante para una familia que atravesaba un momento tan complicado.

Aquella experiencia la llevó a reflexionar sobre la importancia de ofrecer despedidas más humanas para las personas que enfrentan la muerte de un ser querido.

Fue entonces cuando comenzó a interesarse por el funcionamiento de las funerarias y por el papel que desempeñan quienes acompañan a las familias durante esos momentos difíciles.

Una visión diferente sobre la muerte

A lo largo de los años, Angelina Jolie ha hablado abiertamente sobre su percepción de la muerte, un tema que para muchas personas resulta incómodo o difícil de abordar.

La actriz ha señalado que nunca sintió miedo hacia este proceso natural de la vida. Por el contrario, consideraba que existía una oportunidad para brindar apoyo emocional y ayudar a transformar las despedidas en homenajes más personales.

Su visión se enfocaba en celebrar la vida de quienes partían y en recordar su legado, en lugar de reducir todo a procedimientos administrativos o ceremonias impersonales.

Esa sensibilidad fue precisamente lo que despertó su interés por una profesión que pocas veces ocupa titulares, pero que tiene una enorme importancia para miles de familias.

El curioso “plan B” de la estrella de Hollywood

Aunque finalmente el destino la llevó por el camino de la actuación, Angelina Jolie nunca ha olvidado aquella etapa de su juventud.

De hecho, años después recordó esta anécdota durante una entrevista, donde confesó entre risas que la dirección funeraria seguía siendo su alternativa en caso de que su carrera artística no hubiera funcionado.

La declaración sorprendió a muchos espectadores, pero también permitió conocer una faceta poco explorada de la actriz, caracterizada por una personalidad compleja y alejada de los estereotipos tradicionales de Hollywood.

Lo cierto es que la decisión terminó siendo acertada. Con el paso de los años, Jolie construyó una carrera llena de éxitos que incluye premios internacionales, reconocimientos de la crítica y una sólida reputación como activista humanitaria.

Angelina Jolie celebra 51 años

Esta curiosa historia vuelve a cobrar relevancia justo cuando la actriz celebra un nuevo cumpleaños.

Nacida el 4 de junio de 1975, Angelina Jolie cumple 51 años consolidada como una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica y una personalidad admirada por millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, detrás de la estrella que conquistó Hollywood existe una adolescente que alguna vez imaginó un futuro completamente distinto, lejos de las cámaras y mucho más cerca de las funerarias.

Una decisión inesperada que demuestra que incluso las celebridades más famosas guardan historias sorprendentes que pocos conocen y que, años después, siguen despertando la curiosidad de sus seguidores.