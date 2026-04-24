Plastilina Mosh en el Pepsi Center: posible setlist para su show en la CDMX

Plastilina Mosh, dúo originario de Monterrey, se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes del rock alternativo mexicano desde finales de los años 90. Integrado por Jonás González y Alejandro Rosso, el proyecto surgió dentro del movimiento conocido como la Avanzada Regia, una escena que impulsó a varias bandas del norte del país.

Su estilo se distingue por la mezcla de géneros como rock, hip hop, electrónica, funk y pop, además del uso de distintos idiomas y una estructura musical poco convencional. Canciones como Mr. P. Mosh, Niño Bomba y Peligroso Pop se han convertido en referentes de su catálogo.

Foto: Facebook Plastilina Mosh

En esta ocasión, la banda llega al Pepsi Center WTC de la Ciudad de México con un show programado para el 25 de abril de 2026, donde se espera una combinación de clásicos y material más reciente, en una puesta en escena cargada de energía e irreverencia.

Posible setlist: un recorrido por el universo Mosh

Aunque no es oficial, este sería el posible repertorio que la banda podría interpretar durante su presentación:

Aló

Te lo juro por Madonna

Danny Trejo

Bungaloo Punta Cometa

Going to Mars Bolton

Goodbye Happy Farm

Niño Bomba

Afroman

Nalguita

Peligroso Pop

Pervert Pop Song

Controlemos El Fuego

El estreno: Cínicos, Pecadores y Blasfemos

¿Cómo llegar al Pepsi Center?

El Pepsi Center WTC se ubica en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, justo detrás del World Trade Center.

En automóvil particular es posible llegar directamente al recinto, donde hay estacionamiento disponible, aunque con costo adicional.

En transporte público, una opción es el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum y caminando aproximadamente cinco minutos. Otra alternativa es el Metro Línea 9 (Chilpancingo), desde donde se puede caminar unos 10 minutos sobre Insurgentes o conectar con el Metrobús en dirección a El Caminero para descender en Poliforum.

Plastilina Mosh celebra 30 años con nuevo sencillo

La agrupación mexicana Plastilina Mosh celebra tres décadas de trayectoria con nueva música y una gira internacional que incluye el concierto en el Pepsi Center WTC.

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cínicos, Pecadores y Blasfemos”, el primero de una serie de cuatro temas que tienen previstos estrenar durante el año.

Con este material, la banda reafirma su estilo característico, basado en la mezcla de géneros como el jazz, el hip hop, la electrónica y el rock alternativo, manteniendo el enfoque lúdico e irreverente que los ha distinguido desde sus inicios.

Foto: Captura de video YouTube- Cínicos Pecadores y Blasfemos

De acuerdo con la agrupación, este nuevo proyecto representa una etapa de madurez musical sin perder la espontaneidad lírica que los conectó con el público desde finales de los años 90.

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