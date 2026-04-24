¿Qué artistas cantarán en Supernova Génesis 2026?

El regreso de Supernova Génesis vuelve a posicionar al evento como una propuesta distinta dentro del calendario del deporte de combate y entretenimiento. Lejos del formato tradicional de las veladas de boxeo, este proyecto apuesta por un concepto más amplio, donde el espectáculo y la narrativa tienen tanto peso como los propios enfrentamientos.

Desde su primera edición, el evento llamó la atención por su formato innovador, en el que cada pelea se integra dentro de una historia más grande. Esto permitió que la audiencia no solo siguiera los resultados arriba del ring, sino que también se involucrara en la construcción del show, generando un valor añadido a la experiencia.

Foto: Facebook Supernova Boxing

Para esta nueva entrega, la organización busca dar un paso más y consolidar ese modelo, ampliando su alcance y reforzando su identidad como un formato diferente dentro del entretenimiento deportivo actual.

¿Qué artistas estarán en Supernova Génesis?

Uno de los elementos que también formará parte de la experiencia será la música en vivo. Hasta el momento, se ha confirmado la participación de los siguientes cantantes: Carín León, Ozuna, Óscar Maydon, Omar Camacho y Víctor Mendivil, quienes se encargarán de poner el ambiente musical durante el evento.

Por ahora, ellos son los únicos nombres anunciados oficialmente, ya que la producción ha optado por mantener en reserva posibles sorpresas en el cartel musical.

También estarán presentes los siguientes famosos: Alexis Omman, Berth O! y La Cotorrisa.

¿Cuándo y dónde será Supernova Génesis?

La edición de Supernova Génesis se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos de gran formato.

¿Dónde ver Supernova Génesis?

El evento será transmitido en vivo a través de Netflix, disponible para todos los suscriptores sin costo adicional, lo que facilita su acceso a nivel global.

Foto: Facebook Supernova Boxing

¿Cuál es la cartelera completa de Supernova Génesis?

Estos son los combates confirmados para la velada:

Alana Flores vs Florencia Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Kareli Ruiz vs Kim Shantal

Lonche vs Willito

El evento, promete seguir llamando la atención dentro del entretenimiento deportivo, apuesta por una experiencia más completa.

cva*