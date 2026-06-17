¿Adiós definitivo? Peso Pluma borra todo rastro de Kenia Os en sus redes

Las esperanzas de una posible reconciliación entre Peso Pluma y Kenia Os parecen haberse desvanecido. Luego de que el cantante confirmara el fin de su relación, muchos seguidores mantenían la ilusión de que la pareja retomara su romance.

Aunque el cantante ya había confirmado su ruptura con la intérprete a través de un comunicado, hasta hace poco todavía conservaba en sus redes sociales las fotografías que compartía con ella. Los fans se preguntan si la relación entre Peso Pluma y Kenia Os llegó oficialmente a su fin.

Kenia y Peso Pluma. IG

Sin embargo, el día de hoy, sus seguidores notaron que el cantante de corridos tumbados eliminó todo rastro de Kenia Os de su perfil, lo que desató una ola de reacciones y especulaciones.

Por su parte, Kenia ya no tenía contenido junto a Peso Pluma en sus redes sociales. A pesar de ello, muchos fans mantenían la esperanza de una reconciliación y constantemente dejaban comentarios al cantante pidiéndole que reconquistara a la llamada "Kenini".

Seguidores reaccionan con tristeza ante la decisión

La decisión de borrar las fotografías tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se mostraron tristes y decepcionados, pues aún confiaban en que la pareja pudiera darse una nueva oportunidad en el futuro.

Peso Pluma y Kenia Os. IG

¿Infidelidad entre Peso Pluma y Kenia OS?

Durante poco más de un año, Peso Pluma y Kenia Os mantuvieron una relación que, para muchos de sus seguidores, parecía estable. Entre giras internacionales y compromisos profesionales, ambos compartían en redes sociales momentos juntos.

Sin embargo, las alertas entre los fans comenzaron a encenderse después de que la cantante rompiera en llanto mientras interpretaba temas de amor durante un reciente concierto en Monterrey, lo que generó preocupación y especulaciones sobre su situación sentimental.

Días más tarde, ambos publicaron un comunicado en el que confirmaron su separación como pareja, aunque sin dar detalles sobre los motivos de la ruptura.

Foto: Instagram Kenia Os, Peso Pluma y la Divaza

En medio de la conversación en redes, surgieron comentarios a partir de supuestas declaraciones de “La Divaza”, lo que alimentó versiones no confirmadas sobre una posible infidelidad por parte de Peso Pluma. Sin embargo, hasta el momento, no existe información oficial que respalde dichas afirmaciones.