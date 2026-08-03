El aterrador significado detrás de las tres visiones de Helaena Targaryen en La casa del dragón

La tercera temporada de La casa del dragón sigue sumando momentos importantes para la guerra entre negros y verdes, pero uno de los que más llamó la atención en el episodio 7 no ocurrió durante una batalla.

En esta ocasión, Helaena Targaryen vuelve a tener una serie de sueños que parecen anticipar el futuro y que ya están generando distintas interpretaciones entre los seguidores de la serie.

Desde temporadas anteriores, HBO dejó claro que Helaena posee un don para ver acontecimientos antes de que ocurran. Sin embargo, las tres visiones que aparecen en este capítulo son más específicas y, en algunos casos, tienen relación con hechos narrados en Fuego y sangre, el libro de George R. R. Martin en el que se basa la historia.

Helaena Targaryen vuelve a tener visiones en el episodio 7 de La casa del dragón. Captura de Pantalla

Los tres sueños de Helaena y su posible significado

Las nuevas visiones muestran escenas muy diferentes entre sí, pero todas parecen estar relacionadas con el destino de la familia Targaryen y con algunos de los acontecimientos que todavía están por ocurrir en la serie.

El bebé que le arrebatan

La primera visión muestra a Helaena dando a luz. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que un soldado toma al recién nacido y se lo lleva mientras ella no puede hacer nada para impedirlo.

La serie no explica qué significa exactamente esta escena, pero sí deja la impresión de que el hijo de Helaena enfrentará un destino complicado desde su nacimiento. En plena guerra por el Trono de Hierro, cualquier descendiente de la familia Targaryen representa un posible heredero y, al mismo tiempo, un objetivo para sus enemigos.

Aunque HBO todavía no confirma cómo adaptará esta parte de la historia, el sueño apunta a que el nacimiento del bebé tendrá consecuencias importantes para el conflicto.

Los sueños de Helaena podrían anticipar el futuro de los Targaryen. Captura de Pantalla

Fuegoensueño y el asalto al Pozo Dragón

La segunda visión muestra a Helaena montando a Fuegoensueño (Dreamfyre) mientras el Pozo Dragón parece ser atacado por una multitud.

Quienes han leído Fuego y sangre encontrarán rápidamente la referencia. En el libro existe un episodio conocido como el asalto al Pozo Dragón, una rebelión que cambia el rumbo de la Danza de los Dragones y provoca la muerte de varios de estos animales.

La serie todavía no llega a ese momento, por lo que la escena puede entenderse como un adelanto de lo que está por venir.

Además, este sueño coincide con una conversación del episodio anterior, cuando Aemond menciona que varios huevos de dragón podrían pertenecer a Fuegoensueño. Ese detalle volvió a alimentar una conocida teoría entre los fans que relaciona a esta dragona con los huevos de los que siglos después nacieron los dragones de Daenerys Targaryen.

Sin embargo, esa conexión nunca ha sido confirmada oficialmente.

El episodio 7 dejó tres nuevas profecías de Helaena Targaryen. Captura de Pantalla

El caballo blanco y el eclipse

La tercera visión es la más enigmática.

Helaena aparece junto a sus hijos en un corral. Al fondo se distingue un caballo blanco y, poco después, un eclipse oscurece el cielo antes de que todo el paisaje quede cubierto por nieve.

A diferencia de los otros dos sueños, aquí la serie no ofrece una explicación clara.

Entre las teorías más populares está la que interpreta el caballo blanco como un símbolo de la muerte. Otros seguidores consideran que el eclipse y la tormenta de nieve podrían ser una referencia a la Larga Noche, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Poniente.

Por ahora, ninguna de estas interpretaciones ha sido confirmada por HBO.

Las visiones de Helaena conectan con acontecimientos de Fuego y sangre. Captura de Pantalla

El episodio 7 vuelve a poner a Helaena en el centro de la historia

Aunque el capítulo incluye enfrentamientos políticos y decisiones que afectan el rumbo de la guerra, buena parte de la conversación entre los seguidores de la serie se ha centrado en las visiones de Helaena.

Esto también confirma el papel que HBO le ha dado al personaje. En los libros, Helaena tiene una participación mucho más discreta, pero la adaptación decidió convertir sus sueños en una herramienta para anticipar acontecimientos importantes.

De hecho, George R. R. Martin ha comentado anteriormente que este fue uno de los cambios de la serie que más le gustó respecto a la obra original.