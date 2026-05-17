Cancelan concierto de Kenia Os en Oaxaca; fans reclaman gastos de viaje

El concierto de Kenia Os en Oaxaca, programado para el 20 de mayo en el Auditorio Guelaguetza, fue cancelado a pocos días de realizarse, luego de que Ocesa informara que el recinto no permite montar la producción en las condiciones que requiere el espectáculo. La noticia generó molestia entre fans, especialmente entre quienes ya habían pagado boletos, vuelos, hospedaje o traslados para asistir al show.

El aviso fue difundido por Ocesa bajo el encabezado Kenia Os – Oaxaca, aviso importante. En el comunicado, la promotora señaló que la cancelación se debe a “complicaciones ajenas a la artista, al recinto y a la organización”, aunque después explicó que, tras un análisis, las características del Auditorio Guelaguetza no permiten montar la producción de gran escala diseñada para esta gira.

De acuerdo con la información disponible en Eticket, el concierto estaba programado para el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el Auditorio Guelaguetza, ubicado en Oaxaca de Juárez.

¿Por qué se canceló el concierto de Kenia Os en Oaxaca?

La explicación oficial apunta a un tema de producción. Ocesa señaló que el show fue diseñado con una puesta en escena de gran escala, pensada para ofrecer una experiencia similar a la presentada en otras ciudades de la gira.

Sin embargo, después de revisar las condiciones del recinto, se determinó que el Auditorio Guelaguetza no permite montar la producción como el espectáculo lo requiere.

“El show de esta gira fue diseñado con una producción de gran escala, pensada para ofrecer una experiencia a la altura de lo que se ha presentado en cada ciudad”, se lee en el aviso compartido por Ocesa.

La promotora agregó que, tras el análisis de las características del lugar, no era posible presentar el concierto en las condiciones necesarias.

Ocesa anunció la cancelación del concierto de Kenia Os en Oaxaca Especial

Fans de Kenia Os reaccionan a la cancelación

La cancelación provocó críticas inmediatas entre seguidores de Kenia Os. Algunos fans señalaron que la decisión llegó tarde, pues consideran que desde el anuncio de la fecha debió revisarse si el Auditorio Guelaguetza era adecuado para el tipo de escenario y producción que utiliza la cantante en su gira.

“Injusto, muy injusto. Se sabía qué tipo de escenario está usando Kenia para sus conciertos y era obvio que el auditorio no estaba apto para eso”, escribió una fan en redes sociales.

Otros usuarios reclamaron que no solo se trata del costo del boleto, sino de los gastos adicionales que implica viajar a otra ciudad para ver a la artista.

Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida Instagram @keniaos

“Ya pensaron en que hay gente que paga vuelos, hospedaje, etcétera. No se me hace justo que hagan esto”, expresó otra persona.

También hubo fans que defendieron a Kenia Os y señalaron que la responsabilidad no debería recaer directamente en la cantante.

“No es culpa de Kenia ni de su equipo; ellos no tienen la culpa de que el auditorio no esté en las condiciones adecuadas para llevar a cabo un concierto”, comentó una usuaria.

¿Cómo pedir el reembolso?

Ocesa informó que quienes compraron sus boletos en línea recibirán el reembolso de forma automática en la tarjeta con la que realizaron la compra, de acuerdo con los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

Para solicitar información o dar seguimiento al proceso, la promotora pidió ingresar a la sección de “Ayuda” y después a “Contacto” en la página de Eticket.

El aviso también incluye una liga directa para levantar una solicitud de apoyo en el portal de atención de Eticket. En el comunicado, la empresa cerró con un mensaje dirigido a los compradores.

“Lamentamos los inconvenientes y agradecemos tu comprensión”.

bgpa