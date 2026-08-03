Película de Barbie 2 en riesgo por desacuerdo con Margot Robbie y Ryan Gosling

El arrollador éxito comercial de Barbie y de su primera película live action parece no ser suficiente para garantizar su regreso a la pantalla grande con el equipo original. La secuela de la muñeca más famosa del mundo se encuentra actualmente paralizada debido a un fuerte desacuerdo financiero entre sus protagonistas y la cúpula de Warner Bros Discovery.

De acuerdo con un reporte publicado por The New York Times, David Zaslav, director ejecutivo del estudio, se ha negado a aprobar los lucrativos contratos y el porcentaje de participación en las ganancias que exigen Margot Robbie y Ryan Gosling para la segunda entrega. El informe detalla que Gosling, nominado al premio Oscar por su papel de Ken, busca elevar su sueldo a 20 millones de dólares.

La raíz de este estancamiento radica en que, en un movimiento inusual para la industria hollywoodense, el estudio no obligó a las estrellas a firmar un contrato para múltiples películas. El acuerdo original abarcaba una sola cinta con el objetivo de asegurar a Greta Gerwig en la dirección. Ahora, la agencia CAA (que representa a Gerwig, Noah Baumbach, Robbie y Gosling) está renegociando las condiciones y buscan un mayor porcentaje de ganancias luego del éxito probado de la primera cinta.

Pero Warner Bros no tiene mucho tiempo para decidir si lo hará o no ya que, en caso de no ejecutar la opción en diciembre perderá los derechos cinematográficos que regresarán a manos de Mattel.

Si no se logra un acuerdo, la empresa juguetera tendría que reiniciar la franquicia con un nuevo concepto, director y elenco.

Pam Abdy y Michael De Luca, copresidentes de Warner Bros., confirmaron el estancamiento de las charlas admitiendo que han hecho "una serie de grandes ofertas", pero no han podido concretar un acuerdo tras media docena de intentos.

Dentro del estudio aseguran que tienen una forma de seguir la historia ya planteada en la primera película, pero todo será en vano si no hay un acuerdo en el segundo semestre del año.

¿Cuánto recaudó la primera cinta de Barbie live action?

Estrenada en julio de 2023, la primera película de Barbie se convirtió en un fenómeno cultural y en el salvavidas financiero del estudio al lograr 1,400 millones de dólares a nivel mundial.

Barbie logró ocho nominaciones al Oscar.