¿Quién era Carlos del Campo? La voz de C-3PO y Slinky que marcó el doblaje latino

El actor de doblaje mexicano Carlos del Campo falleció este domingo 2 de agosto a los 67 años, informó su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Con más de tres décadas de trayectoria, construyó una carrera que lo llevó a participar en películas, series, anime y videojuegos, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del doblaje en español latino.

Aunque su nombre no siempre era identificado por el público, muchos crecieron escuchándolo en personajes de franquicias como Star Wars, Toy Story, Game of Thrones, Bleach, Ranma ½ y Power Rangers. Además de actor de doblaje, también trabajó como director, locutor y cantante.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento. A principios de 2026, su familia informó que atravesaba problemas de salud, aunque decidió mantener en privado los detalles.

Desde 2025, su actividad profesional comenzó a disminuir hasta retirarse por completo de las cabinas de grabación.

Carlos del Campo fue la voz de C-3PO en producciones de Star Wars. IG carlosdelcampoactor

Una carrera dedicada al doblaje

Carlos del Campo construyó una trayectoria de más de 30 años dentro del doblaje en español latino. Su carrera lo llevó a participar en producciones de distintos géneros, desde películas animadas hasta series de acción, anime y videojuegos.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes con personalidades muy diferentes, convirtiéndose en una voz habitual dentro de algunas de las franquicias más importantes del entretenimiento.

Aunque muchos espectadores podían reconocer su trabajo al escuchar a un personaje, pocos conocían el nombre del actor que estaba detrás del micrófono.

Los personajes a los que dio vida Carlos del Campo

A lo largo de su carrera, Carlos del Campo dio voz a personajes que forman parte de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento. Entre ellos destacan:

Slinky, el perro de resorte de la saga Toy Story.

C-3PO, el icónico droide de protocolo de Star Wars, en diversas series animadas y videojuegos.

Tywin Lannister, personaje interpretado por Charles Dance en Game of Thrones.

Bulk (Farkas Bulkmeier), uno de los personajes más conocidos de las primeras temporadas de Power Rangers.

Director Kuno, del anime Ranma ½.

Gin Ichimaru, capitán de la Sociedad de Almas en Bleach.

Estos son solo algunos de los papeles que marcaron su trayectoria. A lo largo de los años también participó en decenas de producciones para cine, televisión y videojuegos, lo que hizo que distintas generaciones escucharan su trabajo sin conocer necesariamente el nombre del actor detrás del micrófono.

El actor de doblaje Carlos del Campo murió a los 68 años. IG carlosdelcampoactor

También participó en producciones musicales

La carrera de Carlos del Campo fue más allá del doblaje.

Además de interpretar personajes, colaboró como director de doblaje en distintos proyectos y trabajó como locutor. También participó como cantante en temas musicales y coros para producciones animadas de Disney, una faceta menos conocida de su trayectoria, pero que mostró la diversidad de su trabajo dentro de la industria.

Su experiencia en distintas áreas le permitió mantenerse activo durante décadas y colaborar en proyectos de diferentes estudios.

Slinky de Toy Story fue uno de los personajes más recordados de Carlos del Campo. IG carlosdelcampoactor

Así confirmó su familia la noticia de su fallecimiento

El fallecimiento del actor fue confirmado por sus hijos, Abril y Carlos Ramos, junto con su esposa Doris Vargas, mediante un mensaje compartido en redes sociales.

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz", escribieron.

Hasta ahora, la familia no ha compartido información sobre las causas del fallecimiento. Lo único que había trascendido era que desde principios de este año enfrentaba problemas de salud, motivo por el que ya se había retirado de las cabinas de grabación.