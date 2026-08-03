¿A qué hora y cuándo se estrena la segunda temporada de Cien años de Soledad en Netflix?

La historia de los Buendía está lista para regresar. Netflix ya confirmó la fecha de estreno de la temporada 2 de Cien años de soledad, la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez que cerrará la adaptación del clásico de la literatura latinoamericana.

Si ya terminaste la primera parte y quieres saber cuándo podrás ver los nuevos episodios, aquí te contamos la fecha, el horario de estreno en México y el calendario completo.

La segunda entrega continuará con una nueva etapa en la vida de Macondo, donde los conflictos políticos, los cambios dentro de la familia Buendía y la llegada del ferrocarril marcarán el rumbo de la historia.

La temporada 2 de Cien años de soledad se estrena el 5 de agosto en Netflix. X @jesusvs_txetxu

¿Cuándo se estrena Cien años de Soledad temporada 2?

La temporada 2 de Cien años de soledad llegará a Netflix el miércoles 5 de agosto de 2026.

Ese día estarán disponibles los primeros siete episodios, mientras que el capítulo final se estrenará unas semanas después. Con este formato, la plataforma dividirá el desenlace de la serie en dos lanzamientos.

¿A qué hora sale Cien años de Soledad temporada 2?

Como ocurre con la mayoría de los estrenos de Netflix, los nuevos episodios estarán disponibles durante la madrugada en América.

Estos son los horarios por país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Estados Unidos: 12:00 a.m. (hora del Pacífico) y 3:00 a.m. (hora del Este).

Netflix estrenará los primeros siete episodios de Cien años de soledad este 5 de agosto. X @jesusvs_txetxu

¿Qué veremos en la nueva temporada de Cien años de Soledad?

La historia retoma los acontecimientos posteriores al armisticio, cuando Macondo sigue lejos de encontrar estabilidad. Mientras el coronel Aureliano Buendía continúa siendo una figura que preocupa a sus adversarios, Fernanda del Carpio llega desde Bogotá y termina casándose con Aureliano Segundo.

Al mismo tiempo, José Arcadio Segundo consigue que el ferrocarril llegue a Macondo, un hecho que cambia para siempre el destino del pueblo. La expansión del negocio bananero y sus consecuencias ocuparán buena parte de esta última etapa de la historia.

Estos acontecimientos corresponden a algunos de los capítulos más importantes de la novela de Gabriel García Márquez, por lo que los seguidores del libro podrán ver cómo la serie adapta el tramo final del relato.

Macondo regresa con la última temporada de Cien años de soledad. X @jesusvs_txetxu

Calendario COMPLETO de episodios de Cien años de Soledad temporada 2

Netflix confirmó que la temporada estará compuesta por ocho episodios, aunque no todos llegarán el mismo día.

Este será el calendario de estreno:

Episodio 1: El armisticio | 5 de agosto

El armisticio | 5 de agosto Episodio 2: La reina de Madagascar | 5 de agosto

La reina de Madagascar | 5 de agosto Episodio 3: Fernanda del Carpio | 5 de agosto

Fernanda del Carpio | 5 de agosto Episodio 4: Llegó el inocente tren | 5 de agosto

Llegó el inocente tren | 5 de agosto Episodio 5: Era el 11 de octubre | 5 de agosto

Era el 11 de octubre | 5 de agosto Episodio 6: Fueron más de tres mil | 5 de agosto

Fueron más de tres mil | 5 de agosto Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días | 5 de agosto

Llovió cuatro años, once meses y dos días | 5 de agosto Episodio 8 (Gran final): 26 de agosto de 2026

La historia de la familia Buendía llega a su desenlace en Netflix. Netflix

¿Será la última temporada de Cien años de Soledad?

La adaptación de Cien años de soledad fue uno de los proyectos más importantes que Netflix ha desarrollado en Colombia.

La producción buscó llevar a la pantalla el universo creado por Gabriel García Márquez, respetando tanto la ambientación de Macondo como los principales acontecimientos de la novela.

Con el estreno de esta segunda temporada, la plataforma concluirá la historia de la familia Buendía.