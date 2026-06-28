Penélope Cruz revela su inesperada pasión: estudia medicina desde hace más de 12 años

La carrera de Penélope Cruz ha estado ligada al cine durante más de tres décadas, pero existe una faceta poco conocida de la actriz que ha sorprendido incluso a sus compañeros de trabajo: desde hace más de 12 años dedica gran parte de sus noches a estudiar medicina.

La revelación ocurrió durante una entrevista que compartió con Olivia Wilde y Seth Rogen. Lo que comenzó como una conversación sobre pasatiempos terminó convirtiéndose en una confesión que llamó la atención de miles de seguidores.

La actriz española aseguró que leer textos médicos se ha convertido en una de sus mayores pasiones y que forma parte de su rutina desde hace más de una década.

Penélope Cruz estudia medicina Reuters

¿Por qué Penélope Cruz estudia medicina desde hace más de 12 años?

Durante la charla para la revista Newyoker, Cruz explicó que la medicina es un tema que la ha acompañado prácticamente toda su vida.

La ganadora del Oscar recordó que cuando era niña solía jugar a ser doctora y pasaba horas imaginando consultas médicas con sus muñecas. Aquel gusto infantil evolucionó con el paso de los años hasta convertirse en un interés genuino por comprender el funcionamiento del cuerpo humano.

Bueno, tengo algo que para mí es normal, pero luego cuando se lo digo a otras personas se quedan muy sorprendidos. Cuando era pequeña, solía jugar a que era médica y les clavaba inyecciones de insulina a las muñecas con una aguja, que eran de mi abuela. Y eso era un juego para mí.

La actriz reveló que desde hace 12 años estudia medicina casi todas las noches y que suele dedicar varias horas a la lectura de libros especializados.

En los últimos 12 años he estudiado medicina cada día de mi vida. Pero no para convertirme en doctora, no. Es mi hobby. No veo vídeos de YouTube o tutoriales, no no. Estudio libros, libros muy gordos, sobre medicina. Sobre el sistema endocrino y demás, y eso me hace muy feliz. Y cada noche, no sé, como cinco o seis noches a la semana, durante los últimos 12 años, he leído ese tipo de contenido cada noche. Y me encanta, no se explicar por qué, pero me encanta.

Aunque aclaró que nunca ha considerado ejercer la profesión, reconoce que aprender sobre temas médicos le produce una enorme satisfacción personal.

La afición que sorprendió a Olivia Wilde y Seth Rogen

Cuando Penélope explicó que estudia medicina de forma constante, Seth Rogen bromeó con que era una "doctora aficionada", mientras que Olivia Wilde preguntó si estaba preparándose para obtener un título profesional.

La actriz respondió entre risas que no busca convertirse en médica y que simplemente se trata de un hobby que disfruta profundamente.

Según relató, muchas personas se sorprenden cuando descubre esta faceta de su personalidad, aunque para ella es algo completamente natural.

Las mechas miel y avellana aportan luminosidad y calidez a su nueva imagen. Reuters

El sistema endocrino, el tema médico favorito de Penélope Cruz

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la rama de la medicina que más disfruta estudiar.

Cruz explicó que suele leer extensos libros relacionados con el sistema endocrino, área encargada del estudio de las hormonas y de las glándulas que regulan funciones esenciales del organismo.

La actriz confesó que estos temas la hacen "muy feliz" y que puede pasar horas leyendo sobre ellos varias noches a la semana.

Mientras continúa consolidándose como una de las actrices más importantes del cine internacional, Penélope Cruz demuestra que sus intereses van mucho más allá de las cámaras.

Lejos de los reflectores, dedica parte de su tiempo libre a profundizar en temas médicos y científicos, una actividad que mantiene desde hace más de una década y que, según ella misma reconoce, no tiene otra explicación más que el placer de aprender.

Para la actriz, estudiar medicina no es una obligación ni una meta profesional, sino una pasión personal que la acompaña noche tras noche