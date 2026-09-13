¿Se acerca el fin de los galanes de K-dramas? Lee Min Ho habla sobre los ‘actores IA’ en futuros proyectos en la industria asiática, incluyendo las series y películas.

En una era donde las imágenes generadas por computadora y las voces sintéticas conquistan las pantallas de redes sociales, surge una interrogante inevitable en los sets de grabación: ¿llegará el día en que un algoritmo con rostro perfecto reemplace la interpretación de una estrella de carne y hueso?

Esta inquietud ya resuena con fuerza en Hollywood y en la meca del entretenimiento asiático: Corea del Sur. Las producciones surcoreanas, reconocidas globalmente por transmitir emociones intensas y dramáticas, observan con atención el perfeccionamiento de los modelos digitales.

En medio de este escenario, una de las figuras más emblemáticas del fenómeno Hallyu, Lee Min Ho, ha decidido alzar la voz para compartir una postura reflexiva sobre cuál cree que sea el futuro de la inteligencia artificial en el arte televisivo y cinematográfico.

Lee Min Ho Instagram @actorleeminho

Lee Min Ho habla sobre los ‘actores IA’ en la industria del entretenimiento asiático

Durante la promoción de The Assassin(s), su más reciente proyecto cinematográfico, Lee Min Ho abordó su postura sobre si la inteligencia artificial será el futuro del cine y del entretenimiento.

El actor de Pachinko explicó que la clave reside en la calidez y la autenticidad que solo la experiencia humana es capaz de transmitir. Aunque reconoce que las herramientas digitales son capaces de recrear aspectos técnicos e hiperrealistas a la perfección, afirma que los espectadores siempre terminarán buscando el refugio de las emociones genuinas.

Según su perspectiva, las máquinas son excelentes para entregar respuestas categóricas, pero el arte verdadero habita en la capacidad humana de formular grandes preguntas y expresar vulnerabilidad.

The Assassin(s) TIFF

Incluso la estrella surcoreana se considera interesado en las tendencias digitales actuales, incluyendo la IA. Pero siempre vuelve a lo humano: reveló que suele dedicar varias horas de su tiempo libre a explorar contenidos en plataformas de video para analizar cómo las personas expresan sus vivencias cotidianas.

Es justamente esa carga de vivencias, dolor, madurez y superación personal lo que, en opinión del actor, ningún programa informático puede emular. Lee Min Ho actualmente se encuentra promocionando The Assassin(s), una cinta de suspenso e investigación histórica que aborda los eventos que rodearon el intento de asesinato del presidente surcoreano Park Chung Hee en agosto de 1974.

Actores IA Canva

¿Qué opinan en Hollywood sobre los actores con inteligencia artificial?

En los principales centros de producción cinematográfica del mundo, la irrupción de réplicas digitales, la clonación de voz y el uso de actores generados por computadora han desatado debates intensos.

Múltiples gremios de artistas internacionales han establecido mesas de negociación para regular el uso de avatares. La preocupación central recae en evitar que las imágenes o voces de intérpretes reales sean utilizadas sin su consentimiento explícito o sin una compensación justa.

Mientras que algunos estudios ven en los algoritmos una herramienta para abaratar costos operativos y acelerar tiempos de posproducción, la comunidad artística insiste en preservar la autenticidad interpretativa.