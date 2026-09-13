Oasis lanzan misterioso mensaje: ¿cuándo y a qué hora ver el anuncio que harán?

Oasis volvió a despertar la emoción de sus seguidores con un misterioso mensaje que podría anticipar el siguiente capítulo de su regreso. Después del éxito de la gira Oasis Live ’25, Liam y Noel Gallagher comenzaron a compartir una serie de pistas que apuntan hacia posibles conciertos durante 2027.

La expectativa aumentó tras la publicación de un video en las redes sociales de la banda. Las imágenes, acompañadas por la canción “The Shock of the Lightning”, mostraron un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Manchester y dejaron una fecha como la principal pista.

Oasis

Aunque Oasis todavía no revela oficialmente qué prepara, miles de seguidores creen que se anunciará una nueva gira. La posibilidad ha cobrado fuerza debido a los mensajes ocultos que la agrupación ha compartido durante las últimas semanas y a los reportes sobre posibles presentaciones en Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora será el anuncio de Oasis?

El anuncio de Oasis se realizará el lunes 14 de septiembre a las 4:00 PM BST, de acuerdo con el mensaje proyectado durante el espectáculo de drones. En México, los fans deberán estar atentos a los siguientes horarios:

Reuters

9:00 AM: Ciudad de México y zona centro

8:00 AM: estados con horario del Pacífico, como Sonora

10:00 AM: Quintana Roo

Las formaciones luminosas aparecieron durante la noche del 10 de septiembre cerca del complejo Etihad, en Manchester. Primero mostraron el nombre “Oasis”, después la fecha “14.09.26” y finalmente la hora “4 PM BST”.

El momento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram del grupo, donde el video superó los cinco millones y medio de reproducciones. La banda no añadió detalles sobre el contenido del anuncio, una decisión que aumentó todavía más las especulaciones.

Oasis

¿Oasis anunciará una nueva gira para 2027?

La teoría más repetida entre los fans es que Liam y Noel Gallagher confirmarán una segunda etapa de conciertos después de su exitosa reunión. Hasta ahora, la banda no ha asegurado que el anuncio corresponda a una gira, por lo que la información deberá considerarse un rumor hasta que sea comunicada oficialmente.

De acuerdo con The Sun, los hermanos ya estarían preparando su regreso a los escenarios durante 2027. “Noel y Liam están ansiosos por empezar”, aseguró una fuente al medio británico.

AFP

El supuesto calendario contempla cinco conciertos en Celtic Park, Glasgow, los días 22, 23, 24, 26 y 29 de mayo. También se habla de 12 presentaciones en el Etihad Stadium de Manchester, programadas para el 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 y 27 de junio.

Knebworth House, lugar donde Oasis ofreció dos históricos conciertos en 1996, también formaría parte de los planes. La banda presuntamente actuaría en ese recinto de Hertfordshire los días 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

¿Qué países visitaría Oasis con su posible gira?

Además de sus conciertos en Reino Unido, Oasis podría llevar su música a distintas ciudades europeas. El calendario difundido incluye actuaciones en el Stade de France de París para el 3 y 4 de julio, así como dos fechas en el Allianz Arena de Múnich, el 10 y 11 del mismo mes.

Los rumores también mencionan conciertos en el Estadio Olímpico de Roma el 24 y 25 de julio. En Irlanda, la agrupación se presentaría en el Castillo de Slane los días 6, 7, 8, 11 y 14 de agosto.

Foto: Cuartoscuro.com / Big Brother Recordings

Ámsterdam y Barcelona aparecen entre los posibles destinos de la gira, aunque todavía no se conocen fechas.

Estados Unidos también estaría contemplado dentro del recorrido. Entre los recintos mencionados se encuentran el Allegiant Stadium de Las Vegas y el Gillette Stadium de Boston.