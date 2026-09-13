Momo Guzmán rompe en llanto y pide a Turbulence que le regrese a la Burrita Burrona

Momo Guzmán, la persona detrás de Burrita Burrona, rompió en llanto durante una transmisión en vivo y dirigió un mensaje a Erick Martínez, conocido como Turbulence Drag Queen, en medio del conflicto por el personaje.

Durante el video, Momo aseguró que ha intentado comunicarse con Erick y con su manager, Puyol, pero dijo que no ha recibido respuesta. Después, expresó su molestia por una disputa que, según su versión, se ha prolongado desde su salida del proyecto.

“Ya no puedo callarme más. Este mensaje es para Erick porque le he estado marcando y no me contesta. Le he estado marcando también a su manager Puyol y no me toman la llamada”, dijo.

La transmisión volvió a colocar en la conversación pública el pleito entre Momo Guzmán y Turbulence, quienes durante años construyeron uno de los proyectos más populares del entretenimiento digital y drag en México: Turbulence & Burrita Burrona.

Momo Guzmán acusa a Turbulence de quedarse con Burrita Burrona

Entre lágrimas, Momo acusó a Turbulence de haberse quedado con el personaje de Burrita Burrona, al que aseguró haber creado con dedicación y cariño.

“Robaste el personaje a la mala porque eso fue lo que hiciste, me robaste el personaje que yo con tanto amor creé, con tanta dedicación”, reclamó.

Momo difundió un video en el que acusó directamente a Turbulence de haberle arrebatado a Burrita Burrona, personaje con el que ambos se dieron a conocer en redes sociales. El medio también reportó que Momo señaló que Turbulence se habría quedado con dos canales de YouTube relacionados con el proyecto.

Momo dice que ha recibido ataques en redes

Momo Guzmán también aseguró que el conflicto ha tenido un costo emocional, pues afirmó haber recibido mensajes agresivos y ataques en redes sociales.

“Tú no sabes lo que se siente estar recibiendo mensajes de que me desviva, de que juegues con mi dinero. Yo ya no puedo más”, expresó.

La persona creadora de contenido dijo estar cansada de los comentarios y de la exposición que ha enfrentado desde que se separó del proyecto. Según su versión, la disputa no sólo ha afectado su trabajo, sino también su tranquilidad.

En el video, Momo también reclamó que Burrita Burrona nació para hacer reír a la gente, no para convertirse en motivo de burlas, ataques o pleitos públicos.

Momo Guzmán dejo de seguir en redes a Turbulence. Instagram

El conflicto económico detrás de Burrita Burrona

Uno de los señalamientos más fuertes de Momo estuvo relacionado con supuestos desacuerdos económicos.

Durante la transmisión, aseguró que dejó el proyecto desde diciembre porque no estaba de acuerdo con la forma en que se manejaban los números ni con la relación laboral que existía dentro del equipo.

“Yo ya me salí de ahí desde diciembre porque no congeniábamos, porque no estuve de acuerdo en cómo se manejaban los números y tú lo sabes muy bien”, afirmó.

Momo también mencionó un supuesto pago de 70 mil pesos que le habrían ofrecido por un evento en el Pabellón, además de asegurar que el proyecto llegó a generar alrededor de 2.5 millones de pesos.

“No quiero dinero, quiero mi personaje”: Momo Guzmán

Aunque habló de dinero, Momo Guzmán insistió en que su reclamo principal no es económico.

La persona creadora aseguró que lo que busca es poder seguir interpretando a Burrita Burrona y trabajar sin más conflictos.

Burrita Burrona y Turbulence

“Yo no quiero dinero, yo quiero mi personaje, quiero que me dejes en paz, quiero que me dejes seguir haciendo mi Burrita”, expresó entre lágrimas.

En el mismo sentido, pidió a Turbulence que no interfiera con su carrera y que le permita continuar con el personaje que, según Momo, forma parte central de su vida artística.

bgpa