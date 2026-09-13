Paola Rojas habló sobre las versiones que han circulado alrededor de su novio, Jorge Manuel Suárez Azcargota, y dejó claro que no está preocupada por los señalamientos que han surgido en redes sociales.

La periodista vive una nueva etapa sentimental junto al empresario y creador de contenido, relación que hizo pública a principios de julio de 2026. Aunque ha compartido abiertamente la felicidad que experimenta al lado de su pareja, el romance también ha generado rumores y comentarios.

Paola Rojas responde a rumores sobre Jorge Suárez y así defiende su relación Captura de pantalla Sale el Sol

¿Qué dijo Paola Rojas sobre los rumores que rodean a Jorge Suárez?

La periodista fue cuestionada sobre este tema durante su asistencia a La Comida de Los 300 2026, evento organizado por la revista Líderes Mexicanos. Ahí dejó clara su postura respecto a los comentarios que han surgido alrededor de su relación.

Paola Rojas respondió de manera contundente cuando los reporteros le preguntaron por las versiones que señalan a Jorge Suárez de tener supuestos rasgos narcisistas. La conductora aseguró que conoce el origen de los rumores y que, desde su perspectiva, carecen de sustento.

Sé exactamente de dónde vienen esos rumores que son totalmente falsos.

También explicó que, por su experiencia como periodista, acostumbra investigar antes de tomar decisiones importantes en su vida.

Sé perfectamente dónde estoy parada, sé perfectamente con quién estoy y sé también perfectamente quiénes están detrás de esas mentiras. Así que me inquieta poquísimo.

La conductora agregó que también tiene identificadas a las personas que están detrás de las versiones que considera falsas, por lo que aseguró que la situación le genera poca preocupación.

Me parece que ni siquiera amerita darle importancia.

Paola incluso restó importancia a la posibilidad de que los comentarios continúen en redes sociales. Desde su perspectiva, una versión sin pruebas termina por perder fuerza.

Una mentira no prende, una mentira eventualmente se muere cuando no hay con qué sostenerla, cuando no hay, pues evidentemente, pruebas, no hay evidencias, pues cae por su propio peso, la verdad siempre cae por su propio peso.

De esta manera, Paola decidió no permitir que las especulaciones se conviertan en un obstáculo para la relación que actualmente mantiene con Jorge.

Paola Rojas responde a rumores sobre Jorge Suárez y así defiende su relación IG: @suarezazcargota

¿Qué señalamientos han surgido sobre Jorge Manuel Suárez Azcargota?

Los comentarios sobre Jorge Suárez comenzaron a cobrar fuerza después de que su relación con Paola Rojas dejó de ser un rumor y ambos aparecieron públicamente como pareja.

Entre las versiones difundidas en redes sociales se encuentran aquellas que cuestionan su personalidad y que lo califican de “narcisista”. Es importante señalar que estos comentarios corresponden a señalamientos y rumores difundidos públicamente, no a un diagnóstico ni a un hecho comprobado.

Como ya se mencionó, la periodista explicó que actualmente tiene otras prioridades y que no considera que los comentarios en redes deban ocupar un lugar central en su vida.

Paola Rojas responde a rumores sobre Jorge Suárez y así defiende su relación IG: @suarezazcargota

Así comenzó la relación de Paola Rojas y Jorge Suárez

La historia de amor entre Paola Rojas y Jorge Suárez comenzó de una manera poco convencional. Antes de convertirse en pareja, ambos tuvieron contacto a partir de un caso que llamó la atención de la periodista.

En julio, cuando Paola hizo público el romance, explicó que conoció a Jorge después de ver un video relacionado con la agresión contra una niña. La periodista buscó obtener el material para llevar el caso a la televisión y fue entonces cuando comenzó su comunicación con el creador de contenido.

De acuerdo con el relato de Paola, la colaboración entre ambos tuvo como objetivo contribuir a que el caso tuviera mayor difusión y que el responsable fuera detenido.

Ese contacto profesional se convirtió con el tiempo en una relación sentimental.

Cuando la pareja apareció públicamente, Paola no ocultó su felicidad. En aquella ocasión, incluso describió a Jorge como “el motivo” de su sonrisa y reconoció que estaba enamorada.

Jorge, por su parte, también habló de sus sentimientos hacia la periodista y aseguró que había encontrado al amor de su vida.

La relación avanzó hasta el punto de que Jorge conoció a los hijos de Paola. La conductora explicó entonces que sus mellizos, Leonardo y Paulo, tuvieron oportunidad de convivir con él y que la experiencia fue positiva.

Paola Rojas responde a rumores sobre Jorge Suárez y así defiende su relación IG: @suarezazcargota

¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el novio de Paola Rojas?

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario, consultor y creador de contenido originario de Jalisco. En redes sociales es conocido como “El Tiburón del Bajío”, nombre con el que ha desarrollado una presencia digital relacionada con liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico y crecimiento profesional.

Su exposición pública aumentó de manera considerable después de que Paola Rojas confirmó su relación sentimental con él.

Antes de que Paola confirmara el romance, fotografías de ambos habían generado especulaciones sobre una posible relación. Posteriormente, en julio, la pareja dejó atrás las versiones y decidió mostrarse públicamente.

Paola Rojas responde a rumores sobre Jorge Suárez y así defiende su relación IG: @suarezazcargota

Ahora, ante los nuevos comentarios, Paola ha vuelto a defender su decisión de hacer pública esta relación y aseguró que no se arrepiente de haber compartido esta etapa de su vida con sus seguidores y con los medios.

“No me arrepiento para nada. Lo que sobre todo hemos recibido desde que saben que estamos juntos ha sido muchísimo cariño.

La periodista incluso explicó que se encuentra en una etapa en la que busca ejercer plenamente su libertad y disfrutar de las decisiones que toma en su vida personal.

“Y si estoy enamorada, pues sí, sí estoy y qué rico poderlo compartir”, expresó.

Con sus declaraciones, Paola Rojas dejó claro que los comentarios surgidos alrededor de Jorge Suárez no modifican la percepción que tiene de su pareja. La periodista también reafirmó que prefiere vivir esta etapa de su vida con libertad y sin permitir que las especulaciones determinen sus decisiones personales.

Así, lejos de ocultar su romance, Paola mantiene una postura clara: está feliz con Jorge Suárez y considera que los rumores que circulan sobre él no tienen suficiente sustento para cambiar su percepción de la relación.