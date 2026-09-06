¡Paulina Rubio vuelve al 1! 'Sexi Dance' revive 25 años después y conquista iTunes México

Sexi Dance de Paulina Rubio, canción incluida en su emblemático álbum Paulina, alcanzó este domingo el puesto número uno de iTunes México, más de dos décadas después de su lanzamiento.

El tema protagonizó un acelerado ascenso durante el 6 de septiembre. El sitio especializado en monitoreo musical Kworb llegó a registrar a Sexi Dance en el número uno de México, mientras que actualizaciones posteriores la colocaron nuevamente en las primeras posiciones debido a los constantes movimientos del ranking.

El logro resulta todavía más llamativo debido a que se trata de una canción publicada hace 25 años y que actualmente compite en iTunes con lanzamientos de artistas como Karol G, Miley Cyrus, Kenia Os, Xavi, Jisoo, Lisa, Danna y Belinda.

¿Por qué “Sexi Dance” de Paulina Rubio volvió a ser popular?

El inesperado regreso ocurre en medio de la conversación que surgió en redes sociales tras el estreno de DOLCE VITA, la colaboración de Danna y Belinda presentada a finales de agosto.

Después de su lanzamiento, usuarios de TikTok, Instagram y otras plataformas comenzaron a encontrar similitudes entre el nuevo sencillo y canciones de la etapa más exitosa de Paulina Rubio, particularmente Sexi Dance y Y yo sigo aquí.

Las comparaciones se han centrado en elementos como las bases electrónicas, sintetizadores, recursos vocales y la estética inspirada en el pop y dance de principios de los años 2000. Sin embargo, hasta el momento no existe una acusación legal de plagio ni alguna reclamación formal por derechos de autor.

Paulina Rubio, ícono de la música pop en México Cuartoscuro

La discusión terminó colocando nuevamente el nombre de Paulina Rubio y su música en redes sociales. Incluso algunos seguidores de “La Chica Dorada” organizaron actividades para volver a escuchar Sexi Dance mientras la canción escalaba posiciones en iTunes México.

La coincidencia también llamó la atención debido a que, durante parte de este domingo, DOLCE VITA permaneció dentro del Top 10 de iTunes México mientras el tema de Paulina logró superarla en la clasificación.

Sexi Dance, uno de los temas de la era más exitosa de Paulina Rubio

“Sexi Dance” forma parte de Paulina, el quinto álbum de estudio de la cantante mexicana, publicado en 2000 y considerado uno de los trabajos clave de su carrera. La canción fue compuesta por Estéfano y posteriormente promovida como sencillo en 2001.

El tema apostó por sonidos dance y house y mostró una faceta más provocadora de la cantante. Años después incluso contó con una versión en inglés titulada Fire (Sexy Dance), incluida en el álbum Border Girl de 2002.

El nuevo éxito, sin embargo, debe entenderse dentro del ranking de iTunes, plataforma basada en la compra digital de canciones, y no como el número uno general de reproducciones en México. En Apple Music, por ejemplo, los temas más escuchados actualmente son otros.

bgpa