Paul McCartney entra al club de los multimillonarios: Forbes estima su fortuna en mil 400 mdd

El exintegrante de The Beatles continúa cosechando los frutos de una trayectoria musical que ha trascendido generaciones. Paul McCartney alcanzó un patrimonio estimado en mil 400 millones de dólares, cifra que lo coloca entre los músicos más acaudalados del planeta, de acuerdo con un análisis publicado por Forbes.

La revista incluyó al cantante británico en su lista de grandes fortunas y lo reconoció como el tercer músico con mayor riqueza a nivel mundial. En esta clasificación se encuentra por debajo de Jay-Z, cuya fortuna ronda los 2 mil 800 millones de dólares, y Taylor Swift, con aproximadamente 2 mil millones.

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¿De dónde proviene la millonaria fortuna de Paul McCartney?

Una parte importante de los ingresos del músico está relacionada con MPL Communications, compañía editorial que creó en 1969 y que administra tanto sus composiciones como los derechos de obras pertenecientes a otros artistas.

A lo largo de los años, McCartney ha ampliado este negocio mediante la compra de catálogos musicales, entre ellos el de Buddy Holly. También cuenta con derechos sobre partituras de producciones de Broadway y canciones navideñas tradicionales, inversiones que han fortalecido su patrimonio.

Según las estimaciones de Forbes, este apartado representa una de las fuentes más importantes de su riqueza, con un valor cercano a los 250 millones de dólares.

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¿Cuánto dinero sigue generando su legado con The Beatles?

La historia de McCartney con The Beatles también continúa representando una fuente considerable de ingresos. Como integrante de la agrupación, tiene participación en Apple Corps, empresa que administra parte de los negocios relacionados con el legado de la banda.

De acuerdo con Forbes, esta compañía obtiene alrededor de 50 millones de dólares anuales mediante reproducciones en plataformas digitales, comercialización de discos de vinilo y productos oficiales.

A esto se suman las regalías que recibe por las composiciones del grupo. El músico ha mantenido durante años una disputa por los derechos de autor de estas canciones, una lucha que ha tenido un papel importante en la consolidación de sus ingresos.

¿Las giras y las inversiones también aumentaron su patrimonio?

Los conciertos alrededor del mundo han sido otro componente fundamental de su éxito financiero. Su gira Got Back, que se desarrolló entre 2022 y 2025, incluyó 79 presentaciones y contribuyó a mantener vigente su actividad musical y comercial.

Además de los ingresos por espectáculos, McCartney cuenta con propiedades inmobiliarias en diferentes partes del mundo y una colección de arte que incluye obras de reconocidos pintores como René Magritte y Pablo Picasso.

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La combinación de estas inversiones con sus negocios editoriales y regalías musicales ha permitido que el británico mantenga una de las fortunas más importantes de la industria del entretenimiento. A sus años de trayectoria, el artista no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos.

También es protagonista del documental "Man on the Run", dirigido por Morgan Neville, producción que aborda una etapa determinante de su vida: el periodo posterior a la separación de The Beatles y la creación de Wings, agrupación con la que inició un nuevo capítulo de su carrera.

Así, Paul McCartney demuestra que su legado no solamente permanece vigente por su aportación a la música, sino también por los negocios, inversiones y derechos que ha construido durante décadas.