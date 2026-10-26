Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027: ¿cuándo será?

La NFL y Apple Music dieron a conocer que Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel mundial. La presentación está programada para el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

Con este anuncio, el rapero se prepara para ocupar uno de los escenarios más importantes de la industria musical, donde cada año se reúnen millones de espectadores para disfrutar de una presentación que combina música, entretenimiento y grandes producciones audiovisuales.

Foto: AFP

La participación de Jay-Z se suma a la lista de artistas que han formado parte de este espectáculo, el cual ha cambiado considerablemente desde sus primeras ediciones y ahora representa una plataforma de alcance internacional para las figuras más reconocidas de la música.

Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del intermedio de la Super Bowl, ha sido toda una aventura”, declaró Jay-Z en un comunicado. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”, expresó el rapero en un comunicado.

Jay Z.

¿Cuáles son los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl más vistos?

El espectáculo de medio tiempo conocido entre los fans como el “Benito Bowl” reunió en promedio a 128.2 millones de espectadores, una cifra que superó los 124.9 millones registrados por el Super Bowl en general. Sin embargo, la presentación quedó por debajo del récord establecido por Kendrick Lamar en 2025, cuando alcanzó una audiencia de 133.5 millones de personas. Antes de ese logro, Usher había encabezado la lista de los espectáculos de medio tiempo más vistos gracias a su actuación en 2024.

Estas cifras reflejan la relevancia que ha adquirido el Halftime Show, que dejó de ser un complemento del partido para convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año. Ahora, con Jay-Z anunciado para la edición de 2027, queda por conocer qué propuesta llevará al escenario y cuál será el alcance de su presentación.

Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 en vivo?

El show de medio tiempo del Super Bowl podrá verse a través de ESPN, ABC y Disney+, además de dispositivos móviles mediante NFL+. Para el público hispanohablante, ESPN Deportes y Disney+ ofrecerán la señal en español, mientras que Univision contará con una transmisión propia en este idioma. La producción ejecutiva estará a cargo de Roc Nation, en tanto que Hamish Hamilton será el responsable de dirigir el espectáculo.