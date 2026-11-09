Latin Grammy rinde homenaje a Lila Downs, Alaska y Francisco Céspedes en Las Vegas 

LAS VEGAS.– Historias de vida, personales y profesionales —como que Lila Downs comenzó a cantar a los seis años o que Alaska aún le debe a su mamá, de 97 años, una guitarra que le compró hace 49 años y nunca le pagó—, fueron las que se dijeron ayer en la entrega de los Premios Especiales que otorga la Academia Latina de la Grabación a figuras de la industria por una destacada carrera artística.

Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury, Chichí Peralta y Francisco Céspedes fueron los reconocidos ayer en una emotiva ceremonia realizada en un salón del MGM Grand de Las Vegas.

Yo entiendo que soy una artista rara, difícil de clasificar, que tiene un pie en el mainstream y otro en el underground, que sabe lo que es tener números uno y lo que es tener que sacar tus estúpidos discos; que tiene un pie en América, porque nació en México, y otro en Europa, porque España me adoptó", dijo Alaska, nacida en 1963 en la Ciudad de México, de padre español y madre cubana, y quien se trasladó a España a los 10 años.

"Y con esas guitarritas que llegan en la infancia, que son muy importantes... después, a los 14 años, para hacer un disco punk, necesitaba una guitarra eléctrica; además me empeñé y dije que la necesitaba. Juré y perjuré que le iba a pagar mes con mes a mi madre. Mi mamá tiene 97 años y todavía no le he pagado la guitarra, pero con noches como esta, ella seguramente se considera pagada y todo por culpa de ustedes, así que muchas gracias, de parte de mamá, también", comentó la cantante.

Ya para finalizar su discurso, habló de que a sus 63 años lo que la gente espera de una persona de esa edad es que se retire para descansar, pero "nosotros, lo que esperamos, es poder seguir haciendo lo que nos gusta", afirmó quien comenzó su carrera con Alaska y los Pegamoides y debutó en cine junto a un muy joven Pedro Almodóvar.

Alaska jamás ha negado su pertenencia al underground. AFP

Alaska también agradeció a sus mánagers y platicó cómo se casó con uno de ellos, Mario Vaquerizo, hace 27 años en una capilla de la Ciudad del Pecado.

En su momento, Lila Downs hizo un recuento de su trayectoria y de cómo su vida comenzó con la música, "con el latir del corazón al ritmo de una ranchera y con el sonido del campo... Empecé a cantar a los seis añitos y no sabía entonces lo que era componer una canción ni mucho menos hasta dónde me llevaría la música, pero sabía que quería cantar; quería contar lo que vivía, lo que sentía, lo que escuchaba en mi pueblo, porque desde muy niña entendí que hay colores que también se escuchan y se cantan".

La oaxaqueña también fue parte de la celebridades galardonadas. AFP

"Hoy, al recibir este reconocimiento, pienso en esa niña de seis años y quisiera decirle: 'Sí, valió la pena soñar. Gracias, Oaxaca, por darme raíz; gracias, México, por darme identidad, fuerza y tantas historias que cantar; gracias a mi familia, a mis músicos y a todo el equipo de trabajo que han creído en mi camino'. Recibo esto con el corazón lleno y con la certeza de que esto no termina aquí. Mientras tenga voz voy a seguir cantando, porque cantar es recordar, cantar es resistir, cantar es amar y cantar es mantener viva nuestra historia. Gracias al mundo entero por acompañarme en este viaje de la vida. Mi vida ha sido la música, y mi música siempre llevará conmigo la voz de mi tierra", expresó.

"¡Qué viva la libertad!" fue la frase con la que Francisco Céspedes terminó su discurso, en el que recordó la primera vez que llegó a México y cómo recibió su primera oportunidad, la cual llevó a que Luis Miguel grabara su canción Pensar en ti para el disco Aries, y a que en 1997 el cubano lanzara su primer álbum solista, Vida loca.

Francisco Céspedes gritó y celebró por siempre tener libertad. AFP

Por su parte, Daniela Mercury compartió cómo fue la creadora del género axé y lo que ha representado su carrera como mujer y como parte de la comunidad LGBTIQ+.