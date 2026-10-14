Paul McCartney explota contra las nuevas películas de The Beatles por un error

Paul McCartney lanzó una dura crítica contra las próximas películas biográficas de The Beatles. El legendario músico exige mayor rigor histórico respecto a la estatura de los integrantes de la icónica banda de rock.

El bajista británico expresó su molestia durante una reciente participación en el podcast 'Good Hang'. Allí detalló su inconformidad con el ambicioso proyecto que prepara el reconocido director Sam Mendes, el cual contempla cuatro largometrajes individuales sobre cada miembro del grupo.

Paul McCartney escribió al director Sam Mendes. Foto de FB: Paul McCartney

Según el famoso compositor, las producciones cinematográficas fallan constantemente al representar la complexión física del cuarteto de Liverpool. McCartney asegura que todos los músicos medían exactamente lo mismo en la vida real, a excepción de Ringo Starr, quien era ligeramente más bajo.

La exigencia directa a Sam Mendes

El problema actual surge por el elenco seleccionado para las esperadas cintas que llegarán a los cines de forma simultánea en abril de 2028. El actor irlandés Paul Mescal interpreta a McCartney, mientras que Harris Dickinson da vida al legendario John Lennon.

En el mundo real, Dickinson supera en estatura a Mescal, una diferencia física que detonó el enojo inmediato del ex Beatle. El músico contactó de forma directa al cineasta Sam Mendes para exigir justicia visual y corregir este detalle histórico antes del estreno mundial.

Paul Mescal interpretará a Paul McCartney. Foto: Sony Pictures

McCartney relató que Mendes le envió una fotografía exclusiva del rodaje mientras recreaban el icónico cruce peatonal de la calle Abbey Road. Al observar la imagen, el cantante notó de inmediato que su personaje en pantalla lucía claramente más bajo que el de su compañero.

"Le dije: 'Sam, solo tengo una cosa que necesito decirte. Ya sabes, Paul es un poquito más bajo'", narró el intérprete en la charla. La respuesta oficial del director aún es una incógnita para el público, pero el músico reafirmó su postura inquebrantable.

Paul McCartney asegura que los cuatro miembros de The Beatles medían casi lo mismo. Foto de FB: Paul McCartney

"Le escribí: '¡Sam! ¿Más bajo? ¡No hagas esto! Dijiste que no lo harías'", agregó el artista durante la entrevista de audio. Esta fuerte declaración confirma la exigencia del cantautor por mantener intacta la imagen simétrica que The Beatles proyectaba en los años sesenta.

El conflicto del pasado con 'Nowhere Boy'

Esta obsesión por la métrica corporal arrastra claros antecedentes dentro de la industria de Hollywood. En el año 2009, McCartney vivió un episodio bastante similar con la directora Sam Taylor-Johnson durante la producción de la exitosa película biográfica 'Nowhere Boy'.

En aquella cinta enfocada en la juventud de Lennon, Aaron Taylor-Johnson interpretó al creador de 'Imagine'. Por su parte, el actor Thomas Brodie-Sangster tomó el rol de un joven Paul McCartney. Nuevamente, la diferencia de estaturas favoreció al personaje de John frente a las cámaras.

No es la primera vez que Paul McCartney se queja de adaptaciones de The Beatles. Foto de FB: Paul McCartney / MJ Kim

"El personaje de John es más grande que yo en la película. Mi personaje es un poco cobarde. Más bajito que John", explicó el reconocido músico. McCartney describió una escena donde Lennon lo tira al suelo, situación que calificó como totalmente falsa e indignante.

En aquel momento, el bajista contactó a la realizadora para externar su profundo descontento con la secuencia. Taylor-Johnson justificó la decisión creativa bajo el argumento de que filmaban una ficción, una excusa que el ex Beatle rechazó categóricamente desde el primer instante.

"Pensé: 'Bueno, no me gusta esa explicación'. Pero no podía hacer nada, porque ya filmaron la película", lamentó el artista británico. Aquella frustración perdura intacta hasta la fecha, motivando su actual intervención como supervisor de facto en el monumental proyecto cinematográfico de Mendes.