¿Por qué Ebenezer con Johnny Depp no será el típico cuento de Navidad?

La historia de Ebenezer Scrooge ha llegado al cine en numerosas ocasiones, pero su próxima adaptación promete mostrar una faceta distinta del personaje. Esta vez, Johnny Depp protagoniza una película que se aleja del ambiente familiar con el que muchos recuerdan este clásico navideño.

Se trata de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva versión de la obra de Charles Dickens que llegará a los cines este mes y que apuesta por recuperar los elementos sobrenaturales de la historia.

Ebenezer, protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Ti West, recupera el lado oscuro del clásico navideño de Charles Dickens. Paramount

¿Qué hace diferente a Ebenezer con Johnny Depp de otras películas navideñas?

A diferencia de otras versiones de Un cuento de Navidad, que han apostado por el humor, los números musicales o las aventuras familiares, Ebenezer busca recuperar el miedo que también forma parte de la historia original.

Aunque muchas personas relacionan este relato con las celebraciones decembrinas, la obra que Charles Dickens publicó en 1843 también incluye apariciones de fantasmas, advertencias sobre la muerte y visiones inquietantes del futuro.

Estos elementos tendrán mayor importancia en la nueva película, que presenta el encuentro de Scrooge con los espíritus navideños como una experiencia sobrenatural que lo obliga a enfrentarse a las decisiones que ha tomado durante su vida.

El director Ti West tiene experiencia en este tipo de historias. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran X, Pearl y MaXXXine, tres películas que forman parte de una trilogía de terror protagonizada por Mia Goth.

Su participación marca una diferencia respecto a otras adaptaciones, pues la nueva producción utiliza el suspenso y las apariciones sobrenaturales para contar una historia que muchos espectadores conocen desde la infancia.

De hecho, la clasificación cinematográfica británica advierte que la película incluye secuencias de amenaza sobrenatural, criaturas inquietantes y algunos sustos repentinos, aunque también conserva elementos de fantasía y humor.

Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en la nueva adaptación de Un cuento de Navidad dirigida por Ti West. Cinemex

¿Cómo será el personaje de Johnny Depp en Ebenezer?

En esta nueva versión, Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge, un hombre adinerado que vive preocupado por el dinero, rechaza las celebraciones navideñas y muestra poco interés por los problemas de quienes lo rodean.

Su comportamiento cambia cuando recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio, quien le advierte sobre las consecuencias que podría enfrentar si continúa viviendo de la misma manera.

A partir de ese encuentro, Scrooge recibe la visita de tres espíritus que lo llevan a conocer distintos momentos de su vida, desde recuerdos de su infancia hasta posibles acontecimientos que todavía no han ocurrido.

Los fantasmas le muestran situaciones que ayudan a entender cómo se convirtió en una persona solitaria, así como el efecto que sus decisiones han tenido sobre sus familiares, empleados y conocidos.

La historia mantiene el conflicto principal del libro, pero la nueva adaptación busca presentar estas visitas como una experiencia más inquietante para el protagonista, quien deberá enfrentar recuerdos dolorosos y un futuro que podría cambiar.

Para Johnny Depp, el personaje también representa su regreso a una producción de un gran estudio de Hollywood, después de varios años en los que participó en proyectos cinematográficos fuera de ese circuito.

El actor ha interpretado anteriormente a personajes de apariencia extravagante, como Jack Sparrow en Piratas del Caribe y el Sombrerero Loco en Alicia en el país de las maravillas. Ahora dará vida a uno de los personajes más conocidos de la literatura navideña.

Johnny Depp protagoniza Ebenezer, una adaptación de Un cuento de Navidad que apuesta por el terror y los fantasmas. Paramount

Quiénes acompañan a Johnny Depp en Ebenezer y cuándo se estrena

Además de Depp, la película reúne a varios actores reconocidos por su participación en grandes producciones de cine y televisión.

Uno de ellos es Ian McKellen, recordado por interpretar a Gandalf en El señor de los anillos y a Magneto en las películas de X-Men. En esta adaptación da vida a Jacob Marley, el antiguo socio de Scrooge.

También participa Rupert Grint, conocido por interpretar a Ron Weasley en la saga de Harry Potter. Su personaje es Bob Cratchit, un empleado de Scrooge que trabaja bajo las órdenes del protagonista.

Ebenezer, la nueva película de Johnny Depp, recupera los elementos de terror y las apariciones fantasmales del cuento de Charles Dickens. Paramount

El reparto incluye a otros actores que forman parte de la historia.

Daisy Ridley, conocida por interpretar a Rey en la saga de Star Wars, da vida a Emily Cratchit.

Andrea Riseborough , actriz de películas como To Leslie, interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas.

Sam Claflin , quien participó en Los juegos del hambre, interpreta a Fred, sobrino de Scrooge.

Tramell Tillman , conocido por la serie Severance, interpreta al Fantasma de las Navidades Presentes.

La película cuenta con un guion de Nathaniel Halpern y es una producción de Paramount Pictures. Su rodaje se realizó durante 2026, con locaciones en Londres y Dublín.

El estreno de Ebenezer está programado para el 13 de noviembre de 2026 en Estados Unidos y Reino Unido. La producción tiene una duración aproximada de 116 minutos, de acuerdo con la clasificación publicada por el organismo cinematográfico británico BBFC.