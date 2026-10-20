The Beatles tendrán nuevo museo en Liverpool: así será y cuándo abrirá

The Beatles marcaron a varias generaciones con canciones que hasta la fecha siguen siendo escuchadas en todo el mundo. Aunque han pasado más de cinco décadas desde que la banda se separó, sus seguidores continúan interesados en conocer más sobre la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Para muchos fans, visitar Liverpool es una oportunidad de conocer los lugares donde los cuatro músicos comenzaron a construir su carrera. Desde los establecimientos donde ofrecieron sus primeras presentaciones hasta los sitios que formaron parte de su juventud, la ciudad conserva una relación muy especial con la agrupación.

Foto de FB: Paul McCartney

Con el paso de los años, varios de estos espacios se han convertido en atractivos turísticos que reciben a personas de diferentes países. Incluso, la música del grupo ha contribuido a que Liverpool sea reconocida como un destino importante para quienes disfrutan del rock.

Ahora, los seguidores tendrán una nueva razón para viajar a esta ciudad de Inglaterra, ya que se prepara un proyecto que permitirá conocer de una manera diferente la trayectoria de los intérpretes de "Hey Jude", "Let It Be" y "Yesterday".

The Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: ¿cómo será?

Apple Corps Ltd., la empresa que administra los intereses comerciales de The Beatles, anunció que el museo The Beatles Story será ampliado y trasladado a una nueva ubicación en el centro de Liverpool, con la intención de ofrecer una experiencia más completa a los visitantes.

IG ringostarrmusic

Aunque se trata de un museo que ya existe, el proyecto contempla una transformación importante, pues contará con instalaciones más grandes, tecnología y diferentes espacios que permitirán conocer la historia de la agrupación.

Su inauguración está prevista para 2028, poco después del estreno de las cuatro películas que prepara el director Sam Mendes sobre los músicos británicos.

Las nuevas instalaciones estarán en el antiguo St. John's Market, un edificio de aproximadamente 9 mil 290 metros cuadrados que se encuentra frente a la estación de tren Lime Street.

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De esta manera, The Beatles Story dejará su ubicación actual en la zona portuaria de Liverpool para instalarse en un espacio más amplio, donde los fans podrán conocer diferentes etapas de la carrera de la banda.

Según explicó Apple Corps, el museo utilizará "tecnología inmersiva, objetos originales y espectaculares escenarios reconstruidos" para contar la historia de los cuatro músicos.

El recorrido comenzará con su infancia en Liverpool y continuará con sus primeras experiencias musicales en Hamburgo, Alemania, hasta llegar a la época en la que se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la Beatlemanía.

¿Qué habrá en el nuevo museo de The Beatles?

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer recreaciones de lugares importantes en la trayectoria de la banda, algunos de los cuales serán construidos con los escenarios y objetos utilizados en las películas de Sam Mendes.

Entre los espacios que se podrán conocer estará el Cavern Club, el famoso establecimiento de Liverpool donde el grupo se presentó durante sus primeros años y que tuvo un papel importante en su carrera.

Foto: cortesía Instagram @thebeatles

Los visitantes también podrán acercarse a una recreación de los estudios Abbey Road, en Londres, donde The Beatles grabaron gran parte de sus canciones y álbumes más conocidos.

Otro de los lugares que formarán parte de la experiencia será el Shea Stadium de Nueva York, donde la agrupación ofreció un histórico concierto en 1965 frente a miles de personas.

Pero el museo no será la única novedad. El proyecto también contempla transformar St Johns Beacon, una antigua torre de radio de 122 metros de altura, en una atracción inspirada en "Yellow Submarine", la famosa canción y película animada del grupo.

The Beatles

Además, la compañía informó que una parte de los ingresos obtenidos mediante este proyecto será destinada a una organización benéfica que apoyará a nuevos artistas de Liverpool.

Las películas de The Beatles llegarán a los cines

El nuevo museo no será el único proyecto que buscará acercar la historia de The Beatles a sus seguidores durante los próximos años.

Sam Mendes trabaja en cuatro películas que narrarán la trayectoria del grupo desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes. Aunque estarán relacionadas entre sí, cada producción tendrá como protagonista a uno de los músicos.

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Los actores elegidos para interpretar a la banda son:

Harris Dickinson como John Lennon.

Paul Mescal como Paul McCartney.

Joseph Quinn como George Harrison.

Barry Keoghan como Ringo Starr.

Las cuatro películas tienen previsto estrenarse en abril de 2028, por lo que su llegada a los cines ocurrirá poco antes de la apertura del museo renovado.