Muere Toukie Smith, modelo,actriz y expareja de Robert De Niro, a los 74 años

Murió Toukie Smith, una modelo y actriz estadounidense que durante varios años destacó en el mundo de la moda y el entretenimiento. Además de trabajar con importantes diseñadores y aparecer en producciones de televisión, también fue conocida por la relación sentimental que mantuvo con Robert De Niro.

A lo largo de su carrera, Smith consiguió abrirse camino en una industria en la que las modelos de color tenían menos oportunidades. Su trabajo la llevó a aparecer en revistas de moda, participar en campañas publicitarias y, tiempo después, probar suerte en la actuación.

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Muere Toukie Smith a los 74 años, ¿qué se sabe de su fallecimiento?

La modelo y actriz Toukie Smith murió el pasado 4 de noviembre en Nueva York, a los 74 años, después de enfrentar durante mucho tiempo problemas de salud relacionados con la esclerosis múltiple.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, sus hijos, Airyn y Julian De Niro, fueron quienes confirmaron la noticia mediante un comunicado en el que hablaron sobre la vida de su madre y el recuerdo que dejó en ellos.

En su mensaje, los hermanos destacaron la personalidad de Smith y el papel que tuvo dentro de la industria de la moda, especialmente por las oportunidades que ayudó a abrir para otras mujeres negras.

“Toukie era una fuerza de la naturaleza”, expresaron sus hijos al recordar a la modelo, a quien también describieron como una mujer que dejó huella por su belleza, elegancia y forma de ser.

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La actriz padecía esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y que puede provocar dificultades para moverse, problemas de equilibrio y otros síntomas.

Así se despidieron los hijos de Toukie Smith

Tras confirmarse el fallecimiento, Airyn De Niro utilizó sus redes sociales para compartir un recuerdo de su infancia junto a su madre.

La joven publicó una fotografía en la que aparece abrazada a Toukie Smith y acompañó la imagen con unas palabras de despedida.

“Siempre te querré, mamá”.

Por otro lado, Julian De Niro ha preferido mantener la privacidad que lo ha caracterizado y, hasta el momento referido en el reporte, no había realizado una publicación pública sobre la muerte de su madre.

¿Quién era Toukie Smith, la modelo y actriz que murió a los 74 años?

Antes de alcanzar reconocimiento en Estados Unidos, Toukie Smith, cuyo verdadero nombre era Doris Smith, nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia.

Su interés por la moda la llevó a estudiar en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, institución en la que comenzó a prepararse para desarrollar una carrera dentro de esta industria.

Fue durante los años setenta cuando empezó a ganar popularidad como modelo y consiguió trabajar con diseñadores como Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly.

También apareció en publicaciones como Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook y Seventeen, lo que ayudó a que su imagen fuera reconocida por el público.

Uno de sus logros llegó en 1978, cuando fue elegida modelo del año por Bloomingdale's. En esa misma etapa participó en una campaña fotográfica para Yves Saint Laurent.

Después de consolidar su carrera como modelo, Toukie Smith decidió explorar otra faceta profesional y comenzó a trabajar como actriz. En 1989 se integró al elenco de la serie de comedia 227, en la que interpretó a Eva Rawley durante las últimas dos temporadas.

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También tuvo participaciones en la serie Corrupción en Miami y apareció en películas como I Like It Like That, Joe's Apartment y The Preacher's Wife.

Además de sus trabajos frente a las cámaras, la estadounidense incursionó en los negocios y estuvo relacionada con un restaurante en Nueva York.

Otro aspecto importante de su vida fue su relación con su hermano Willi Smith, un diseñador que destacó en la moda estadounidense durante los años ochenta gracias a su firma WilliWear.

Ambos compartieron su interés por la moda y colaboraron en algunos proyectos. Sin embargo, Willi murió en 1987, a los 39 años, una pérdida importante para la modelo.

¿Cuánto tiempo fueron pareja Toukie Smith y Robert De Niro?

Aunque Toukie Smith construyó una carrera por su cuenta, su vida personal también llamó la atención debido al romance que mantuvo con Robert De Niro.

La pareja comenzó su relación en 1988 y permaneció junta durante aproximadamente ocho años, hasta que se separaron en 1996. Durante ese tiempo no llegaron a casarse, pero sí formaron una familia con el nacimiento de sus mellizos, Julian y Airyn De Niro, en 1995.

Los pequeños nacieron mediante gestación subrogada y, desde sus primeros años, sus padres procuraron mantenerlos alejados de la exposición mediática.

En abril de 2025, Airyn De Niro concedió una entrevista a la revista Them, en la que habló públicamente de su identidad como mujer transgénero y compartió algunos recuerdos de su infancia.