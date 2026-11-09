Petardos y magnolias: ¿Por qué comparan esta película con "Amar te duele" y de qué trata?

El amor juvenil, los conflictos familiares y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida son algunos de los elementos que se entrelazan en Petardos y magnolias, el primer largometraje de la directora Sandra Reynoso, quien reúne a Ximena Lamadrid y Juan Daniel García Treviño para contar una historia de romance en medio de un entorno marcado por la violencia estudiantil.

La producción mexicana tuvo su presentación nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026, dentro de la sección Estrenos Mexicanos. El elenco también incluye a Andrés Almeida, Alphonso Escobedo, Oscar Molina y Mónica del Carmen, entre otros actores.

Foto: Captura YouTube

¿De qué trata Petardos y magnolias?

La historia tiene como protagonista a Vera, una estudiante de 18 años de la Preparatoria 8 de la UNAM que destaca por sus habilidades en el futbol. Su objetivo es llegar al ámbito profesional y convertirse en una figura del deporte femenil, aunque su padre no está de acuerdo con que continúe persiguiendo ese sueño.

Todo cambia cuando conoce a Alan, un estudiante relacionado con el grupo de porros de su escuela. La conexión entre ambos da paso a un romance que los lleva a involucrarse en situaciones cada vez más complicadas.

A medida que su relación avanza, Vera descubre una realidad que contrasta con sus planes de futuro. La joven tendrá que encontrar la manera de equilibrar sus sentimientos, las expectativas de su familia y su deseo de convertirse en futbolista profesional.

La película combina romance, comedia y acción para retratar las experiencias de una generación que busca su propio camino, incluso cuando sus decisiones pueden tener consecuencias inesperadas.

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¿Quién dirige Petardos y magnolias y en qué se inspiró?

Sandra Reynoso está a cargo del guion y la dirección de esta producción, con la que debuta en el formato de largometraje.

La cineasta ya había tenido presencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia con trabajos de corta duración como Carina, Rock Hours y Videotape.

Para construir el universo de Petardos y magnolias, Reynoso retomó algunas experiencias de su etapa como estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, elementos que le permitieron acercarse a las dinámicas juveniles y al contexto escolar que presenta en pantalla.

Durante la presentación en Michoacán, la directora habló sobre la importancia que tiene este estreno dentro de su trayectoria profesional.

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¿Por qué comparan Petardos y magnolias con Amar te duele?

Desde que se dio a conocer la película, algunos usuarios de redes sociales han encontrado similitudes entre su historia y la de Amar te duele, cinta mexicana protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

La comparación surge principalmente por la historia de amor entre dos jóvenes y los conflictos que enfrentan durante la adolescencia para poder estar juntos y vivir su primer romance.

Sin embargo, en Amar te duele, las barreras sociales y económicas, así como los prejuicios de clase, complicaban la relación de los protagonistas; por su parte, en Petardos y magnolias, el conflicto gira en torno a la participación de Alan en un grupo de choque estudiantil y la historia de Vera por cumplir sus aspiraciones.

En ambas historias, las diferencias familiares tienen un papel importante. Sin embargo, Petardos y magnolias plantea su propio escenario al incorporar las aspiraciones deportivas de Vera y el ambiente de violencia estudiantil que rodea a Alan.

De esta manera, la película de Sandra Reynoso recupera algunos elementos del romance juvenil, pero los combina con otros conflictos relacionados con la identidad, la familia, los sueños personales y las decisiones que se toman durante la adolescencia. Por lo tanto, no son la misma historia, pero comparten el romance juvenil y el choque entre dos vidas.

Sandra Reynoso compartió que Petardos y magnolias, aborda una situación con la que muchos jóvenes pueden identificarse: la búsqueda de un camino propio y las dificultades que surgen cuando las circunstancias que los rodean y sus relaciones amorosas influyen en las decisiones que toman y en el futuro que desean construir.

¿Cuándo se estrena Petardos y magnolias en México?

La película tiene programado su lanzamiento en las salas mexicanas para el 12 de noviembre de 2026, después de su presentación dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Por ahora, quienes quieran conocer esta historia podrán buscarla en la cartelera cinematográfica a partir de esa fecha. Su llegada a plataformas de streaming o servicios de renta digital dependerá de los acuerdos de distribución que se anuncien posteriormente.