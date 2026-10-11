Si una nave espacial aterrizara mañana por la mañana en medio de la Tierra, ¡esta es la canción de The Beatles que Paul McCartney le tocaría a los extraterrestres!

La música a elegir para sostener un encuentro cercano del tercer tipo es muy importante y qué mejor que hacerlo de la mano de la banda más famosa de todos los tiempos.

En una entrevista reciente, Paul McCartney confesó que, con más de seis décadas componiendo la banda sonora de nuestras vidas, tiene la respuesta lista para cuando llegue el momento de la presentación con seres del espacio.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con fans para celebrar el lanzamiento de su aclamado libro The Lyrics: 1956 to the Present, el músico británico se enfrentó a un dilema que pondría en aprietos a cualquier melómano: resumir la magia, la evolución y la diversidad del cuarteto de Liverpool en un solo tema musical.

La canción de The Beatles que Paul McCartney le tocaría a los extraterrestres Amazon

La canción de The Beatles que Paul McCartney le tocaría a los extraterrestres

Como el propio Paul McCartney confesó entre risas durante el encuentro, condensar la discografía del grupo en un instante es prácticamente imposible porque la banda nunca se quedó en un solo lugar estilístico.

Al reflexionar en voz alta sobre el hipotético encuentro, McCartney reveló que su voz interior comenzó a debatir intensamente entre “Hey Jude”, el icónico tema de aliento escrito originalmente para consolar al joven Julian Lennon, cuyo épico coro final tiene la capacidad probada de unir a estadios enteros sin importar la cultura ni el idioma.

Segundos después, la atemporal balada “Let It Be” también levantó la mano como una fuerte candidata, dada su calidad casi espiritual e himno de confort ecuménico inspirado en la memoria de su madre, Mary.

Sin embargo, la canción The Beatles que Paul McCartney eligió para mostrar a los extraterrestres es "Yesterday".

Para el integrante de los Fab Four, este tema de 1965 no solo posee una estructura melódica perfecta capaz de conmover a cualquier entidad biológica dotada de oído, sino que simboliza el instante exacto en que la banda demostró que podía trascender el formato tradicional del rock and roll juvenil para adentrarse en la madurez artística.

¿Cuál es la historia de “Yesterday”, el mítico tema de The Beatles?

Corría el año 1964 cuando Paul McCartney, quien residía en la casa familiar de su entonces novia Jane Asher en el centro de Londres, se despertó con una melodía completamente estructurada sonando dentro de su cabeza.

Temiendo que se tratara del recuerdo inconsciente de una vieja canción de jazz o de algún tema que hubiese escuchado durante su infancia, el joven músico se levantó hacia el piano para reproducir las notas antes de que se esfumaran.

Durante semanas, Paul caminó por el circuito musical preguntando a productores, amigos y colegas de la industria si reconocían la secuencia armónica. Mientras confirmaba la originalidad de su hallazgo, utilizó una letra provisional humorística para mantener la métrica de la música.

La famosa línea provisional decía "Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs" («Huevos revueltos, oh mi bebé cómo me gustan tus piernas»). No fue sino hasta unas vacaciones en Portugal cuando logró dar con los versos melancólicos y definitivos que todos conocemos hoy en día.

La grabación de “Yesterday” supuso además una ruptura revolucionaria dentro de la dinámica de los Beatles. Fue la primera vez que un solo integrante del grupo grababa una pista sin la participación instrumental directa de John Lennon, George Harrison o Ringo Starr.

Acompañado únicamente por su guitarra acústica y un delicado cuarteto de cuerdas arreglado por el legendario productor George Martin, McCartney dio forma a una joya melódica que rompió los esquemas de la música popular contemporánea.

Canción de The Beatles en el espacio Paul McCartney

The Beatles en el espacio

En febrero del año 2008, la NASA hizo historia al transmitir directamente hacia la estrella Polar (Polaris), situada a 431 años luz de distancia, el tema Across the Universe de los Beatles.

La emisión se realizó utilizando la red de antenas del Deep Space Network para conmemorar el 40 aniversario de la grabación de la canción y los 50 años de la fundación de la agencia espacial.

En aquella oportunidad, Sir Paul McCartney envió un mensaje entusiasta celebrando el hito tecnológico con un directo: "¡Envíen mi amor a los extraterrestres!".

Asimismo, durante la década de 1970, el astrónomo Carl Sagan intentó incluir el tema Here Comes the Sun en el famoso "Disco de Oro" llevado a bordo de las sondas espaciales Voyager 1 y 2.

Aunque los cuatro integrantes de la banda estuvieron entusiasmados y dieron su aprobación unánime para que la canción viajara por el espacio interestelar, problemas burocráticos relacionados con los derechos de autor de la discográfica impidieron que la composición de George Harrison fuera incluida en el archivo.